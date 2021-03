Enfermeira atravessa rio andando para vacinar idosa contra Covid

Mais uma vez os profissionais da saúde que atuam na linha de frente contra a Covid-19 mostram que são os verdadeiros ‘super-heróis’. Uma enfermeira atravessou um rio a pé, na última quinta-feira (4), para vacinar uma idosa que vive na zona rural de São José de Espinhadas, no sertão paraibano.

A equipe de imunização do município estava vacinando em domicílio todos os idosos de 80 a 89 anos que tem comorbidades. Ao todo, havia 24 idosos nessa condição. A idosa do caso em específico ficou por último, exatamente por conta da dificuldade do acesso à casa dela. Mas Mayane Brito não se deteve mesmo diante disso para garantir que a idosa fosse vacinada.

“Não dava para atravessar de carro e só faltava ela. O carro ficou me esperando, eu atravessei a pé e pedi a uma pessoa que a conhecia para me pegar de moto do outro lado do rio, pra que eu pudesse chegar até essa senhora”, explicou.

Mayane contou que não viu nisso um desafio, mas uma grande satisfação. E que, ao voltar para casa, ficou refletindo no quanto gostaria que alguém tivesse feito o mesmo se fosse com a mãe dela.

"Fiquei muito feliz em ver o trabalho da enfermagem sendo reconhecido, aliás do profissional de saúde em geral, uma vez que fazemos parte da linha de frente, e muitas vezes sentimos medos, angústias, mas honramos com excelência a profissão que amamos e que escolhemos", disse.