Com um simples bilhete, gerente brasileira salva criança de violência doméstica

A sorte de ser a pessoa certa no lugar e momento certos fez com que a brasileira Flaviane Pimenta Carvalho, que trabalha como atendente em um restaurante nos Estados Unidos, salvasse um garoto 11 anos de uma rotina de violência doméstica.

Ao atender uma família, ela observou que eles haviam pedido comida apenas para três integrantes, deixando o menino de fora. Flaviane perguntou se ele não queria pedir nada e o pai respondeu que a criança ‘iria jantar em casa’.

Por também ser mãe, ela começou a observar o menino e percebeu que havia alguns arranhões entre as sobrancelhas e hematomas do lado do olho e nos braços da criança.

Em uma atitude corajosa, a atendente resolveu escrever um bilhete e mostrar para o menino de longe, sem que os pais vissem, questionando ‘Are you ok?’ - ‘Você está bem?, traduzido para o português.

A resposta fez com que Flaviane ficasse de coração partido. O garotinho balançou a cabeça negativamente. Foi então que a brasileira escreveu outro bilhete perguntando se ele precisava de ajuda e o menino respondeu que ‘sim’, acenando positivamente com a cabeça.

Sem pensar duas vezes, a mulher ligou para o 911, telefone da polícia nos EUA, e relatou o que estava ocorrendo. Os agentes chegaram ao local e constataram que a criança era vítima de maus-tratos. A mãe e o padrasto do garoto foram presos.

O menino foi resgatado e encaminhado provisoriamente para um abrigo. Em uma redes social, Flaviane relatou que ele agora está com uma família que o cuida com amor e carinho’.