Rede pública de saúde disponibiliza 19 vacinas para crianças e adultos

O momento das férias escolares pode ser uma boa hora para atualizar a vacinação, não apenas das crianças, mas também dos adultos. A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) tem incentivado essa atualização, destacando que são disponibilizadas pela rede pública de saúde de todo o Pará, 19 vacinas constantes do Calendário Nacional de Vacinação, para prevenir 26 enfermidades em crianças, adultos, idosos e gestantes.

As vacinas contidas no calendário de crianças protegem contra tuberculose, rotavírus, difteria, tétano, coqueluche, poliomielite e outras doenças causadas por pneumococo, além de meningite, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, hepatites A e B, varicela e HPV.

No caso de adolescentes, o Programa de Imunização dispõe de vacinas contra hepatite B, HPV (Papilomavirus Humano), meningite, difteria, tétano e febre amarela, e ainda a tríplice viral. A vacina contra HPV previne câncer de pênis, ânus, colo do útero e de garganta.

Adultos e idosos devem ficar atentos à atualização da caderneta em relação à vacina contra hepatite B, febre amarela, difteria, tétano, sarampo, rubéola, caxumba e pneumonia. Para as gestantes, há três vacinas disponíveis no Calendário Nacional de Vacinação: hepatite B, dupla adulto e dTpa, que protege contra hepatite, difteria, tétano e coqueluche.

Dependendo da vacina, o esquema vacinal completo pode ser composto de uma, duas ou três doses, e ainda há necessidade de reforço, independentemente de faixa etária. “Só quando esse esquema estiver completo é que o indivíduo estará devidamente protegido”, esclarece a coordenadora do Programa de Imunizações da Sespa, Jaíra Ataíde.

De forma específica, a vacina antirrábica humana é administrada na profilaxia pré e pós-exposição à raiva humana, como em decorrência de mordeduras de animais, e para profissionais expostos ao risco do vírus rábico. Já as vacinas Influenza e Pneumocócica 23-valente são disponibilizadas na Campanha Nacional de Vacinação contra gripe e no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais.

As vacinas estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde dos municípios, durante todo o ano. “Apesar de a maioria das pessoas acreditar que a vacina é somente para crianças, é importante manter a carteira de vacinação em dia em todas as idades, para evitar o retorno de doenças já erradicadas, como a poliomielite”, ressalta Jaíra Ataíde.

Vacinas oferecidas pelo SUS e doenças prevenidas:

- BCG: protege contra formas graves de tuberculose;

- Hepatite B: contra hepatite B;

- Poliomielite: contra paralisia infantil;

- Pentavalente: contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e Haemophilus influenzae tipo B (bactéria que causa meningite);

- Pneumocócica 10-valente: contra pneumococo, bactéria que causa pneumonia e meningite;

- Meningocócica C: contra meningococo C, bactéria que causa meningite;

- Rotavírus: contra diarreias causadas pelo rotavírus, que se agravam com a desidratação;

- Tríplice Viral: contra sarampo, caxumba e rubéola;

- Tríplice Bacteriana (DTP): contra difteria, tétano e coqueluche;

- Tetraviral: imuniza contra sarampo, caxumba, rubéola e catapora;

- Hepatite A: contra hepatite A;

- HPV: contra HPV 6, 11, 16 e 18, que causam verrugas genitais, câncer de colo de útero e outros tipos de câncer;

- Influenza: contra três vírus Influenza, que causa gripe. É oferecida somente durante as campanhas realizadas pelo SUS, e não está na rotina das Unidades Básicas de Saúde (UBS);

- dT (dupla adulto): contra difteria e tétano;

- dTpa: contra difteria, tétano e coqueluche (para gestantes e profissionais de saúde de maternidades e UTI neonatais);

- Antirrábica humana: contra raiva;

- Febre amarela: contra febre amarela;

- Pneumocócica 23-valente: contra 23 sorotipos do pneumococo;

- Vacinas especiais nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais.