Recírio marca despedida da festividade nazarena nesta segunda (26); confira a programação

Nesta segunda (26), os devotos de Nossa Senhora de Nazaré vão se despedir do Círio número 228ª, que entrou para a história diante das restrições da covid-19. Após a ausência das 13 romarias oficiais e o investimento em conectividade com transmissão pela TV e pelas redes sociais, chegou a hora dos católicos celebrarem o Recírio, que é o momento do encerramento da festividade nazarena após 15 dias de homenagens. E, segundo a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), a despedida promete emoção.



A partir das 6h30, a Imagem Original, que foi encontrada pelo caboclo Plácido de Souza em 1700, vai retornar ao Glória da Basílica Santuário. Logo após, às 7h, será realizada uma missa na Basílica, presidida pelo arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. De acordo com a DFN, este momento de celebração poderá contar com a presença do público, dentro do limite estabelecido pelos órgãos de segurança.



Logo após a missa, às 8h30, será a vez da DFN conceder entrevista coletiva para apresentar o balanço da festividade deste ano. A programação da manhã do Recírio será transmitida, ao vivo, pela TV Nazaré (canal 30), pelo canal no Youtube Tv Círio (youtube.com/TVCirio) e pelo canal no YouTube da Basílica Santuário (www.youtube.com/basilicadenazare).



Este ano não terá a tradicional romaria do Recírio, quando a Imagem Peregrina da Virgem de Nazaré é conduzida no entorno da Praça Santuário, seguindo pelas avenidas Generalíssimo Deodoro, Nazaré e Magalhães Barata, até chegar à Capela do Colégio Gentil Bittencourt. Mas ainda dará tempo de ficar mais próximo da imagem, já que ela continuará em exposição para visitação na praça até a próxima sexta-feira (30).



História



A primeira procissão do Recírio remonta ao ano de 1859. Era feito no domingo à tarde com a volta da Imagem para a Capela do Palácio do Governo, fato relatado em 1859. Já conhecido como “Último Ato da Festividade Nazarena”, ao chegar na Praça em frente ao Palácio, a procissão era encerrada com uma missa e com o disparo de fogos de artifício. Atualmente, após a procissão, a imagem permanece na capela do colégio e depois segue para a Basílica Santuário, onde permanece durante o ano.



Recírio 2020

Data: nesta segunda (26/10)

Horários:

06h30 – Retorno da Imagem Original de Nossa Senhora ao Glória, na Basílica Santuário

07h – Missa do Recírio, na Basílica Santuário

8h30 - coletiva