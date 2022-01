Veja a receita de hoje, quinta-feira (13), no programa Mais Você, da Ana Maria Braga, na TV Globo

A receita desta quinta-feira (13), no programa 'Mais Você', apresentado por Ana Maria Braga, foi uma sobremesa, Pera com Açafrão. É um prato delicioso, fácil de fazer e ideal para as tardes.

Ingredientes

500 mililitros ou 2 xícaras de chá de vinho branco 150 gramas ou rês quartos de xícara de chá de açúcar 2 colheres de chá ou 5 gramas de açafrão em pó 1 pau de canela 3 cravos 4 peras sem casca cortadas ao meio com o talo. Antes de cortar a pera, corte o cabo ao meio com a tesoura 150 mililitros de água

Modo de Preparo