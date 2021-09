Varie no lanche de hoje e prepare uma ‘pizza com massa de arroz’ deliciosa

Para o lanche de hoje, vamos te mostrar como fazer uma pizza com massa de arroz. Diferente, rápida e deliciosa, essa receita foi criada há mais de 15 anos pelo fotógrafo do OLiberal.com, Ivan Duarte, que aposta em várias misturas inusitadas para variar nas refeições. Além do sabor incomum, a massa fica macia e consistente, fugindo do tradicional e garantindo um sabor que conquista qualquer um. Faça e comprove!

Ingredientes:

1 xícara de arroz cozido

1 xícara de trigo

1 copo de leite líquido

1 xícara de queijo ralado

1 ovo

Recheio (opcional)

Molho de tomate

Queijo

Presunto

Tomate cortado em rodelas

Ovo cozido cortado em fatias

Orégano

Modo de fazer:

- Bata todos os ingredientes no liquidificador até ficar em consistência de creme.

- Despeje a massa em uma bandeja untada com manteiga e trigo, e leve ao forno, pré-aquecido, por 25 a 30 minutos.

- Retirar do forno e rechear com o molho de tomate, queijo, presunto, tomate, ovo cozido e orégano.

(O recheio pode variar de acordo com o gosto da pessoa).

- Voltar a massa com o recheio para o forno por mais 10 ou 15 minutos.

- Retirar e servir!