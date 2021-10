Sextou! Veja como fazer um bolo de cerveja para ‘animar’ o finzinho da semana

Se você está querendo inovar no lanchinho da tarde, veja como preparar um delicioso bolo de cerveja. Essa receita “diferentona” é uma ótima pedida para saborear em casa ou até mesmo se você quiser caprichar no encontro com os amigos. Além do gostinho especial, ela também é super simples e rápida de fazer. Prove e comprove!

Ingredientes

3 xícaras de chá de farinha de trigo;

1 colher sopa de fermento em pó;

1 lata de cerveja 350 ml;

4 ovos;

1 colher sopa de margarina;

2 xícaras de açúcar;

Margarina e farinha de trigo para untar.

Modo de fazer