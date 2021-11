Quer um almoço rápido? Faça um ‘frango a passarinho de forno’ delicioso

A receita de frango a passarinho é uma das mais famosas e tradicionais em botecos. No entanto, também cai muito bem para o almoço em uma reunião da família. Além de frito, ele também pode ser feito assado, bem crocante e suculento. Veja agora como preparar essa delicia de forma rápida e prática.

Ingredientes

1 kg de frango cortado à passarinho

2 dentes de alho

1 ½ colher (chá) de páprica doce

1 colher (chá) de cominho

1 colher (chá) de sal

3 colheres (sopa) de azeite

¼ de xícara (chá) de farinha de trigo

8 ramos de salsinha

Gomos de limão para servir

Modo de fazer

- Pré-aqueça o forno a 220 ºC (temperatura alta). Retire o frango da geladeira – ele não pode estar gelado na hora de assar (o frango gelado não fica crocante). No pilão, bata o alho, o sal, a páprica e o cominho até formar uma pastinha. Por último, misture o azeite à pastinha;

- Numa tigela grande, tempere o frango com a pasta de alho e especiarias. Espalhe bem o tempero com as mãos, para envolver todos os pedaços. Polvilhe com a farinha e misture novamente – o aspecto é meio seco e grudento. A farinha ajuda a formar a casquinha crocante do frango, sem ressecar a carne;

- Unte uma assadeira grande com azeite e distribua os pedaços de frango, sem amontoar – quanto mais espaçado estiver, mais crocante fica. Leve ao forno para assar por cerca de 20 minutos, ou até a base dos pedaços dourarem;

- Com uma pinça, vire os pedaços e deixe assar por mais 20 minutos, até o frango à passarinho ficar bem crocante e dourado. Enquanto isso, lave, seque e pique a salsinha;

- Retire a assadeira do forno e, com a pinça, transfira os pedaços de frango para uma tigela. Misture a salsinha e sirva a seguir com gomos de limão.