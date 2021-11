Tá com vontade de doce? Então faça um Bolo-pudim simples e delicioso

Se você gosta de pudim e também é fã de um bom bolo no café da tarde ou sobremesa, veja como preparar um delicioso bolo-pudim casadinho. Fácil e simples, ainda pode ser feito a qualquer hora do dia. Além de dar água na boca, essa dica vai surpreender a família.

Ingredientes

3 e 1/2 xícaras (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de água

3 ovos

1 xícara (chá) de leite

1/2 xícara (chá) de leite em pó

1/2 xícara (chá) de óleo

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) rasa de fermento em pó

Pudim

4 ovos

1 lata de leite condensado

1 xícara (chá) de leite

3 colheres (sopa) de chocolate em pó

3 colheres (sopa) de Nutella

2 colheres (sopa) de maisena

Modo de fazer

- Leve uma panela ao fogo médio com 2 xícaras (chá) do açúcar e a água até dissolver e formar um caramelo dourado. Espalhe em uma fôrma de buraco no meio de 24cm de diâmetro e reserve.

- Misture o ovo, o açúcar restante, o leite, o leite em pó, o óleo, a farinha e o fermento em uma tigela com um batedor manual até homogeneizar. Reserve.

- No liquidificador, bata os ovos, o leite condensado, o leite, o chocolate, a Nutella e a maisena até homogeneizar. Despeje na fôrma caramelizada e, por cima, despeje com cuidado a massa do bolo. Leve ao forno médio, preaquecido, em banho-maria, por 1 hora ou até firmar.

- Deixe esfriar e leve à geladeira por 2 horas.

- Desenforme e sirva.