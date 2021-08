Saiba como preparar um arroz de forno cremoso com frango

A hora do almoço de domingo está chegando e você ainda não sabe o que vai cozinhar? Que tal aprender a fazer arroz de forno com frango que é simples, prático e saboroso? A receita irá exigir no mínimo 30 minutinhos do seu dia.

Ficou interessado? A gente aproveita e te ensina como fazer algo um prato gostoso e sem gastar muito. Confira a seguir a receita completa:

Arroz cremoso de forno com frango

INGREDIENTES

1 xícara de arroz comum ou integral

500 gramas de peito de frango desfiado

1 xícara de caldo de legumes ou de frango

3 xícaras de água

2 colheres de sopa de extrato de tomate

2 cebola média

2 dentes de alho

200 gramas de requeijão cremoso

6 Fatias de mussarela para cobrir o arroz (a gosto)

MODO DE PREPARO

1-Em uma panela, refogue uma cebola com o alho em um fio de óleo ou manteiga, como preferir. Doure o peito de frango e tempere a gosto com sal ou pimenta do reino.

2- Quando o frango já estiver refogado, acrescente extrato de tomate e mexa por mais cinco minutos. Depois reserve a porção.

3-Pegue outra panela, refogue o arroz com cebola e alho por dois minutos. Misture o conteúdo com o frango, acrescente caldo de legumes e água até preencher a metade do recipiente.

4- Deixe o arroz cozinhar em fogo baixo e sem a tampa, mexendo ocasionalmente, por aproximadamente 20 minutos. Mas, é necessário ficar de olho para a água não secar antes do arroz cozinhar. Se for necessário, acrescente mais água.

5- Com o arroz cozido, acrescente o requeijão. Misture tudo com uma colher.

6-Coloque o conteúdo dentro de uma travessa de vidro e cubra o arroz com fatias de queijo.

7- Leve ao forno para gratinar por 10 minutos e depois é só servir.