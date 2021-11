Quer incrementar seu lanche? Veja 5 receitas de patês deliciosos e fáceis de fazer

Patê é um aperitivo diverso que vai bem em muitas ocasiões. Desde as mais rotineiras, como um café da tarde com família ou amigos, às mais especiais, como festas, aniversários, reuniões, encontros e até mesmo quando bate aquela vontade de comer algo rápido de preparar. O melhor dessa comidinha são as mais possíveis versões que podem ser feitas. Veja agora cinco receitinhas fáceis e saborosas para fazer.

Patê de queijos com ervas

(Reprodução: IG)

Ingredientes

100g de queijo parmesão ralado

100g de queijo provolone ralado

100g de queijo gorgonzola ralado

6 colheres (sopa) de requeijão cremoso

1/2 xícara (chá) de creme de leite

1/2 xícara (chá) de ervas frescas picadas (cebolinha, orégano e tomilho)

Modo de fazer

- Em uma tigela, coloque o parmesão, o provolone, a gorgonzola, o requeijão, o creme de leite, as ervas e misture com uma colher até ficar homogêneo. Coloque em uma travessa, cubra e leve à geladeira por 1 hora antes de servir.

Patê de alho

(Reprodução: IG)

Ingredientes

4 dentes de alho sem casca

1 xícara (chá) de leite gelado

1 e 1/2 xícara (chá) de óleo (aproximadamente)

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Torradas para acompanhar

Modo de fazer

- Para o patê, coloque o alho e o leite no liquidificador e ligue em potência média até triturar. Ainda com o liquidificador ligado, adicione o óleo em fio, sem parar de bater, até ficar com consistência cremosa;

- Se necessário, adicione mais óleo. Tempere com sal, cheiro-verde e bata somente para misturar. Transfira para uma travessa e sirva com torradas ou outro petisco de sua preferência.

Patê de atum com cebola

(Reprodução: IG)

Ingredientes

1 lata de atum sólido em conserva escorrido

1 xícara (chá) de ricota amassada

1 cebola ralada e espremida

1 colher (sopa) de coentro picado

1/2 xícara (chá) de creme de ricota

Sal e pimenta-do-reino picada

Coentro picado para polvilhar

Modo de fazer

- Em uma tigela, coloque o atum e amasse com um garfo. Misture o restante dos ingredientes e leve à geladeira por 30 minutos;

- Retire, transfira para uma travessa, polvilhe com coentro e, se desejar, sirva acompanhado de pão de forma.

Patê 3 ervas

(Reprodução: IG)

Ingredientes

1 colher (sopa) de azeite

1 dente de alho amassado

1 e 1/2 colher (sopa) alecrim desidratado

10 folhas de manjericão fresco

1 colher (sopa) sálvia desidratada

2 xícaras (chá) de Catupiry

Alecrim para decorar

Modo de fazer

- Em uma frigideira, em fogo médio, aqueça o azeite e frite o alho por 1 minuto. Acrescente as ervas, o Catupiry® e cozinhe por 5 minutos;

- Espere esfriar e decore com alecrim. Sirva com torradas, se desejar.

Patê de mortadela

(Reprodução: IG)

Ingredientes

500g de mortadela moída

1 pacote de pó para sopa de cebola (68g)

1/2 xícara (chá) de salsa picada

1 lata de creme de leite.

Modo de fazer

- Em uma tigela, coloque os ingredientes e misture bem. Sirva com pão, torradas ou canapés. Se desejar, decore com folhas de salsa.