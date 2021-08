Quer fazer uma refeição deliciosa e baratinha? Saiba como fazer uma lasanha de miojo

Se você é o tipo de pessoa que, na metade do mês, já percebeu que a grana está curta, sobraram poucas opções de ingrediente no armário e não tens a mínima ideia do que cozinhar no almoço de hoje, nós temos uma possível solução! Já pensou comer uma lasanha deliciosa utilizando como base o pacote de miojo? Ficou tentado com a proposta? Calma, que a gente te ensina a preparar essa receita baratinha.

INGREDIENTES

Molho de tomate a gosto

Miojo

Fatias de presunto a gosto

Fatias de mussarela a gosto

Queijo ralado a gosto

Tomate a gosto

MODO DE FAZER

1-Em uma vasilha de vidro, espalhe um pouco de molho de tomate. Quebre o miojo seco ao meio, para ficar mais fino e faça uma camada com o macarrão instantâneo

2-Cubra com outra camada de molho e coloque o presunto e a mussarela por cima

3-Repita todas as camadas, colocando bastante molho, porque ele vai ajudar a cozinhar o miojo. Por cima da última camada de mussarela, espalhe queijo ralado e coloque fatias de tomate

4-Leve ao forno preaquecido por cerca de 15 minutos. É importante ficar observando até o miojo amolecer. Depois é só saborear!