Quer fazer um almoço saboroso e nutritivo? Confira receitas rápidas para desenrolar essa 'broca'

Está chegando a hora do almoço e você ainda não pensou no que irá cozinhar? Que tal juntar vários ingredientes que estão no armário, pegar com algumas sobras de refeições anteriores que estão na geladeira e transformar em um prato ultra apetitoso e fácil de fazer? Confira a seguir duas receitas que vão te inspirar a comer bem e de maneira saudável.

Arroz com frango, legumes e rico em nutrientes

Arroz nutritivo e fácil de fazer. (Divulgação)

INGREDIENTES

2 colheres de sopa de cebola picada

1 fio de azeite de oliva

4 xícaras de chá de arroz integral\ ou comum cozido

1\2 brócolis picado ou ervilha e milho ( a gosto)

1 xícara de couve-flor picado (a gosto)

1 cenoura média em rodelas

1 peito de frango sem pele e sem osso em cubos (tempere a gosto)

1 colher de chá de manteiga

1 maço de cheiro-verde (a gosto)

MODO DE PREPARO

1- Em uma panela, refogue a cebola no azeite até dourar

2- Junte os brócolis, a couve-flor, a cenoura e refogue por alguns minutos até os legumes ficarem macios

3- Tempere o frango com sal, pimenta-do-reino e açafrão (a gosto)

4- Em uma frigideira média, derreta a manteiga e refogue junte o frango até ele ficar dourado

5- Adicione o frango e os legumes ao arroz e misture em fogo baixo. Pronto! O arroz ultra nutritivo já está pronto.

Torta de batata e sardinha (não vai ao forno)

Torta de sardinha que vai ao forno. (Mariana Boro/ Divulgação))

INGREDIENTES

400 g ou três batatas médias

1 lata de sardinha ralada com molho de tomate picante

1 ovo

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

2 colheres de sopa de margarina

Sal a gosto

MODO DE PREPARO

1- Cozinhe as batatas descascadas em água fervente e sal a gosto

2- Escorra e amasse-as ainda quente.

3- Junte o molho da sardinha e misture bem

4- Acrescente o ovo, o cheiro-verde e o molho de sardinha. Misture tudo!

5- Leve a massa à geladeira por cerca de 30 minutos ou até ficar firme

6- Em uma frigideira média antiaderente, aqueça metade da margarina. Distribua o purê de sardinha de modo a preencher toda a frigideira. Alise o purê com as costas de uma colher para moldar

7- Cozinhe em fogo brando por 10 minutos, até as bordas dourarem

8- Ponha um prato grande ou tampa de panela sobre a frigideira e vire-a de modo que a torta passe para o prato

9- Aqueça o restante da margarina e, em seguida, deixe a torta escorregar, com o lado dourado para cima para dentro da frigideira

10- Cozinhe por mais 10 minutos do outro lado

11- Desenforme e sirva-se