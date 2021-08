Aprenda a preparar um salpicão de frango com poucos ingredientes

Está com vontade de fazer um almoço simples, mas sem abrir mão do sabor? Que tal aprender a cozinhar um salpicão de frango ultra fácil e sem complicações, com no máximo nove ingredientes? Então, para não errar na receita, a gente te ensina o passo a passo. Vamos lá!

INGREDIENTES

1 Peitos de frango desfiado (pode ser temperado a gosto)

2 cenoura cozidas picadas ou ralada

1 lata de ervilha

1 lata de milho verde

1 cebola picada

200g de presunto picado

200g batata palha

Pimenta do reino a gosto

Sal a gosto

1 alho

1 pote maionese

MODO DE PREPARO