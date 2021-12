Quer enfeitar a ceia do Natal? Doceira ensina como fazer deliciosos biscoitos decorativos

Os biscoitos de gengibre em formato de boneco de neve e árvores são os ícones do Natal! A preparação do doce desperta a memória afetiva de uma infância em que algumas pessoas, hoje adultas, tinham como costume decorar os quitutes com a mãe ou as avós nesta data tão especial. E é pelas mãos da gastróloga e empreendedora do "Mundo Doce da Gabi", Gabriela Ágata, que a bolacha se torna uma experiência inesquecível de sabor.

A paraense, que é apaixonada pela cozinha e trabalha há mais de um ano produzindo pães e doces artesanais, traz como ingrediente principal das suas receitas o amor. Nesta época festiva de final de ano, Gabriela montou um cardápio que oferece um bolo em formato de árvore de natal, o panetone e o chocotone em três tamanhos. Além dos famosos 'biscoitos' natalinos, que podem ser servidos no café da manhã ou na véspera do Natal.

Gabriela Ágata. (Reprodução/ Arquivo pessoal)

“Poder proporcionar momentos de prazer, e saber que isso pode tá ligado a uma memória afetiva, faz tudo valer muito a pena. Me dedico a cada biscoito, bolo, pão, panetone... Sempre esperando que as pessoas tenham boa experiência”, afirma a doceira.

Aprenda o passo a passo de como fazer um biscoito de gengibre:

Os biscoitos natalinos (Reprodução/ Arquivo pessoal) Os biscoitos natalinos (Reprodução/ Arquivo pessoal)

INGREDIENTES

- 2 colheres de chá de gengibre em pó

- 1/2 colher de chá de noz-moscada ralada na hora

- 1 colher de chá de canela em pó

- 1 colher de chá de bicarbonato de sódio

- 130 gramas de manteiga sem sal

- 1 ovo

- 135 gramas de açúcar mascavo

- 45 gramas de açúcar cristal

- 410 gramas de mel

- 700 gramas de farinha de trigo

- 1 e 1/2 colher de chá de sal



MODO DE PREPARO