Preguiça de cozinhar? Confira três receitas fáceis com batata para o almoço

Se você está procurando por uma refeição prática de fazer e com ingredientes fáceis de encontrar, estas receitas de batata rosti são perfeitas para você! Muito saboroso, esse prato pode ser preparado de diversas maneiras. Você pode cozinhar uma receita mais clássica, que fica pronta em apenas 15 minutos , ou dar uma incrementada recheando a batata com ingredientes saborosos. Uma dica simples que é um quebra-galho quando você está sem tempo ou com preguiça de cozinhar.

Veja como fazer uma batata rosti com recheio de calabresa

Ingredientes

1 colher (sopa) de queijo parmesão ralado

3 batatas grandes com casca

1 colher (sopa) de azeite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 colher (sopa) de manteiga

Recheio

1 cebola em tiras

2 colheres (sopa) de manteiga

1 gomo de linguiça calabresa em rodelas

Sal e cheiro-verde picado a gosto

1 tomate sem sementes picado

1 xícara (chá) de queijo muçarela ralado

Modo de fazer:

- Para o recheio, aqueça uma panela com a manteiga, em fogo médio, e frite a cebola e a calabresa até dourar. Desligue o fogo, junte o tomate, a muçarela, sal, cheiro-verde e misture. Reserve.

- Cozinhe as batatas inteiras com casca em água fervente com sal por 10 minutos ou até ficarem al dente. Escorra e deixe esfriar. Descasque a batata e passe no ralador grosso. Misture com o parmesão e tempere com sal e pimenta. Aqueça uma frigideira média grossa com o azeite e a manteiga, em fogo médio.

- Despeje metade da batata ralada e alise espalhando com uma colher. Distribua o recheio reservado por cima, preservando 2cm da borda. Cubra com o restante da batata apertando levemente. Frite por 5 minutos em fogo baixo. Vire sobre um prato e vire novamente sobre a frigideira para dourar do outro lado. Transfira para um prato e sirva.

Batata rosti de frango

(Reprodução: Portal IG)

Ingredientes

3 batatas grandes com casca lavadas

Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto

1 colher (sopa) de azeite

1 colher (sopa) de manteiga

Recheio

2 xícaras (chá) de frango cozido e desfiado

1/2 lata de ervilha escorrida

1/2 lata de milho escorrida

1 tomate sem sementes picado

1/2 xícara (chá) de requeijão cremoso

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Modo de fazer:

- Em uma tigela, misture todos os ingredientes do recheio e reserve na geladeira. Cozinhe as batatas inteiras com casca em água fervente com sal por 10 minutos ou até ficar firme e levemente cozida. Escorra e deixe esfriar bem. Descasque a batata e passe no ralo grosso. Tempere com sal, pimenta e noz-moscada e misture. Aqueça uma frigideira média grossa com o azeite e a manteiga, em fogo médio.

- Despeje metade da batata ralada e alise espalhando com uma colher. Espalhe o recheio reservado por cima, preservando 2cm da borda. Cubra com o restante da batata apertando levemente para selar. Frite por 5 minutos em fogo baixo e vire sobre um prato. Volte ao fogo e doure do outro lado. Transfira para um prato para servir.

Batata-doce rosti com patê de atum light

(Reprodução: Portal IG)

Ingredientes

1 batata-doce branca média ralada

5 colheres (sopa) de queijo minas padrão light

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 colher (sopa) de azeite de oliva

1 embalagem de patê de atum light

2 colheres (sopa) de cebola ralada

Modo de fazer:

- Em uma tigela, misture a batata-doce ralada, o queijo, a cebola, o azeite e tempere com sal e pimenta, misture bem. Em uma frigideira antiaderente média (19 cm de diâmetro), faça uma camada de batata cobrindo todo o fundo da frigideira, coloque metade da embalagem de patê de atum light e cubra com mais batata.

- Deixe cozinhar por 3 minutos ou até dourar, com a ajuda de outra frigideira ou um prato vire a batata para dourar dos dois lados. Repita o procedimento com o restante da batata que sobrou e o patê de atum light. Sirva em seguida. Dica: sirva acompanhado de salada de folhas verdes e tomate.