Para o período de chuvas, aprenda a fazer um caldo de mandioca com carne e jambu

Se você é daqueles que curte o clima mais ameno quando inicia o período de chuvas em Belém e quer fazer um almoço para se manter revigorado, prepare um delicioso caldo de mandioca com carne e jambu. Além de dar água na boca, essa junção de ingredientes vai te ajudar a ter muita energia durante as atividades do dia a dia. Faça e se delicie!

Ingredientes

1 kg de mandioca descascada cortadas sem a linha do meio;

2 tabletes de tempero sabor bacon;

3 dentes de alho;

200 g de bacon cortado em cubos;

2 colheres (sopa) de óleo ou azeite;

2 cebolas médias descascadas e cortadas em cubos;

1 kg de carne moída (preferência acém ou músculo bovino);

1 colher (sopa) de colorau;

cebolinha e sal a gosto;

Pimentinhas cortadas;

10 maços de jambu;

3 maços de chicória;

1 litros de tucupi temperado;

2 maços de cheiro verde;

Modo de Fazer

- Cozinhe toda a mandioca e reserve.

- Depois, ponha água para ferver e escalde bem o jambu, tire da água e reserve.

- Em uma panela, coloque o óleo ou azeite, metade da cebola, metade do alho, cubos de bacon e deixe dourar.

- Em seguida, na mesma panela, coloque a carne moída, o colorau, a cebolinha, os tabletes de tempero sabor bacon e deixe cozinhar. Reserve.

- Em uma panela grande, coloque o tucupi para ferver com a cebola picadinha, o alho, as pimentinhas, as chicórias e o cheiro verde. Reserve.

- Depois, bata as mandiocas no liquidificador com o auxílio do tucupi e vá colocando na panela com a carne moída, mexendo sempre. Coloque o jambu e mexa mais um pouco. Prove, se for necessário, coloque um pouco de água.

- Experimente se está bom de sal e deixe cozinhar por 10 minutos fora da pressão.

- Desligue o fogo, adicione cebolinha e bom apetite!