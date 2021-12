Especial de Natal: Inove na Ceia e faça um Salpicão de frango com camarão

A ceia de Natal é um momento especial de união para toda a família. E para tornar essa ocasião ainda melhor, um bom jantar com receitas deliciosas ajuda a fazer a noite ser inesquecível. Esse especial do OLiberal.com, com dicas de receitas únicas e fáceis, vai te mostrar como pode ser prático o preparo de pratos natalinos tradicionais.

Para abrir a lista de dicas especiais, veja como fazer um delicioso “Salpicão de frango com camarão”. Essa combinação certeira vai tornar ainda mais gostoso um dos pratos clássicos na Ceia de muitas famílias. Se você ainda não provou, faça e se delicie!

Ingredientes

1 kg de camarão médio

1 Kg de Peito de Frango

1 pimentão vermelho em cubinhos

1 pimentão amarelo em cubinhos

1 cenoura cozida grande ralada

1 colher de chá de colorau ou açafrão

Azeite

4 dentes de alho

Pimenta do reino a gosto

Sal a gosto

1 maço de cebolinha picada

Alho e limão para temperar o camarão

4 unidades de cebola bem picada

1 cubinho de caldo de camarão

100g de mussarela picada

2 xícaras de maionese

1 xícara creme de leite

1 caixinha de seleta (milho e ervilha)

2 xícaras de batata palha

salsinha picada

Modo de fazer

- Tempere o camarão com alho e limão. Refogue em um pouco de azeite juntamente com o caldo de camarão até secar bem. Deixe esfriar e reserve.

- Para o frango, refogue a cebola, o alho e o azeite juntos. Coloque uma pitada de colorau. Coloque o peito de frango e dois caldos de frango. Refogue bem. Coloque água suficiente para cobrir e leve na pressão por 25 minutos.

- Tire da pressão e deixe o caldo secar. Desfie e reserve o frango.

- Frite o pimentão vermelho e amarelo. Misture todos os demais ingredientes. Junte o frango e o camarão. Misture bem com a batata palha.

- Mexa bem e tempere com um pouco mais de azeite, sal e pimenta do reino, se necessário.

Sirva!