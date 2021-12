Especial de Natal: Faça um Tender com molho e Farofa e surpreenda a família

Para deixar a ceia de Natal ainda mais especial, faça um Tender com molho e Farofa. Essa receita incrível e muito saborosa vai deixar todos com água na boca. Além de ser um dos pratos favoritos de muitas famílias na ceia, esse ingrediente é super versátil e combina com tudo. Faça e aproveite!

Ingredientes

Para o tender

1 unidade de tender bolinha

5 colheres de sopa de mostarda

5 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de manteiga amolecida

2 xícaras de vinho tinto ou branco seco

cravo das Índias

pimenta do reino

sal

Para a farofa

1 xícara de farinha de mandioca

1 unidade de cebola picada

½ unidade de abacaxi ao natural

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

salsinha picada

sal

Modo de fazer

- Retire a película em torno do tender, lave e, com uma faca afiada, faça uns cortes não muito fundos na diagonal, primeiro para um lado e depois para o outro. Espete os cravos das Índias nas junções dos cortes.

- Em uma tigela prepare o tempero: misture a mostarda, o mel, a manteiga e o vinho e acerte o sabor com sal e pimenta. Coloque o tender em uma assadeira grande, jogue o tempero sobre ele (fazendo com que penetre bem nos cortes).

- Cubra o tender com papel alumínio e leve ao forno a 200ºC por 40 minutos. Depois desse tempo regue o tender com o molho que acumulou na assadeira e deixe assar por mais 10-15 minutos sem o papel alumínio, para dourar.

- Quando o tender estiver quase pronto prepare a farofa para acompanhar: corte o abacaxi em pedacinhos e leve ao fogo por 5 minutos com o açúcar, até amolecer e virar uma calda. Numa panela à parte refogue a cebola na manteiga até ficar transparente.

- Adicione o abacaxi à panela da cebola. Pouco a pouco junte a farinha de mandioca e misture até ficar soltinha. Tempere a gosto com sal e salsinha, misture e desligue o fogo.

- Retire o tender do forno e deixe repousar por 5 minutinhos. Depois corte em fatias e sirva com o molho e a farofa!

Dica: Se quiser pode engrossar o molho do Tender levando-o ao fogo e deixando ferver até reduzir pela metade.