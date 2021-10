É fã de Pica-pau? Então veja como preparar o delicioso bolo de ‘Murango’ do desenho

Todas as pessoas que assistem o desenho Pica-pau já devem ter ficado com muita vontade de provar o famoso “bolo de murango”, preferido do personagem. E agora, é possível! A receitinha de hoje vai mostrar como preparar essa sobremesa deliciosa na sua casa. Simples e fácil, vai conquistar toda a família.

(Reprodução: Divulgação)

Ingredientes

Massa

4 ovos;

1 ½ xícara de açúcar;

160 ml de leite;

40 ml de óleo;

2 xícaras de farinha de trigo;

½ colher de chá de fermento.

Recheio

200 g de creme de leite fesco;

100 g de açúcar;

½ colher de chá de baunilha;

150 g de cream cheese;

300 g de morangos;

Modo de fazer

Bata as claras, juntando o açúcar aos poucos, até espumar;

Acrescentar as 4 gemas e a baunilha e bata até ficar fofo e aerado;

Depois misture o leite com o óleo e, aos poucos, junte com a massa, alternando entre um pouco de farinha;

Depois o fermento e bata mais um pouco;

Coloque em uma forma de 20 cm de diâmetro e leve ao forno a 180° por 45 minutos.

Recheio

Comece batendo o creme de leite fresco até ficar um pouco mais firme e vá juntando a açúcar aos poucos;

Coloque a baunilha e bata até ficar firme;

Depois acrescente 150 g de cream cheese e bata até ficar bem firme;

Dica: Caso fique muito líquido, coloque um sache de gelatina incolor e sem sabor, para firmar.

Montagem

Se precisar, tire os excesso do bolo para ele ficar uniforme;

Desenforme e divida-o ao meio;

Coloque o recheio e os morangos picados em uma parte do bolo e ponha a outra metade por cima (se quiser, você pode fazer um pequena “piscina” com o garfo para por mais recheio no bolo);

Por cima, coloque o restante do recheio e decore com morangos cortados ao meio.