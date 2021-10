Aprenda a fazer um filhote com tucupi e jambu divino

Exagerou no final de semana e não quer pesar na refeição? Aprenda a preparar uma refeição deliciosa, mas sem precisar abrir mão do sabor. Saiba como fazer um delicioso filhote ao molho de tucupi e com bastante jambu

A receita original se chama "Filhote com velutê de tucupi" e é do chef paraense Paulo Martins, um embaixador da gastronomia brasileira e o responsável por ter difundido os ingredientes e a culinária da Amazônia pelo mundo.

INGREDIENTES

1/2 kg de lombo de filhote;

1 cebola média;

1/1 copo de vinho branco;

3 dentes de alho;

2 limões;

150 ml de tucupi;

50 gramas de goma de tapioca;

1/2 copo de vinho branco;

1 maço de jambu;

Azeite a gosto;

Sal a gosto;

Açúcar a gosto.

MODO DE PREPARO

O peixe:

Corte o peixe em seis partes, leave em água corrente com um limão; Faça uma vinha-d’alhos com sumo de um limão, alho picado e socado, 1/2 copo de vinho, um copo de água, azeite e sal a gosto; Envolva as postas de peixe e deixe descansar por aproximadamente uma hora; Seque bem as postas do peixe com papel absorvente; Aqueça uma frigideira antiaderente e, com um pouco de azeite; Doure o peixe, primeiramente de um lado e em seguida o outro; Termine de cozinhá-lo assando em forno médio; Reserve aquecido.

O velutê de tucupi:

Bata alho e cebola com um pouco de azeite no liquidificador e refogue numa panela com manteiga; Quando dourar, acrescente o tucupi, cozinhe por cinco minuto e junte a goma de tapioca dissolvida em vinho branco; Verifique o sal e corrija a acidez do tucupi com açúcar (se preciso); Cozinhe por mais dez minutos.

O jambu:

Cate o jambu, escolhendo as folhas mais bonitas, lave em água corrente; Com água fervendo e sal a gosto escalde fervendo o jambu; Escorre; Dê um choque térmico com água e gelo e escorra novamente; Reserve.

Como servir