Dica para a cozinha: Veja como fazer arroz perfeito

Muitas pessoas têm um pouco de dificuldade de fazer arroz. Apesar de parecer simples, algumas dicas podem melhorar ainda mais o modo de preparo desse componente que é um dos principais nas refeições. Veja agora um guia rápido e prático para nunca mais errar o ponto do arroz.

A proporção correta?

Para fazer o arroz branco do tipo agulhinha, o correto é 1 medida de arroz para 2 medidas de água ou caldo. Ou seja, se você usar 1 xícara (chá) de arroz, você deve usar 2 xícaras (chá) de água.

Qual tempero usar?

Não existe uma regra. O mais tradicional é alho ou cebola, até mesmo os dois juntos. É importante ressaltar que a cebola possui uma enzima que acelera a decomposição, então se a intenção é fazer o arroz para a semana é melhor não usar cebola fresca, prefira cebola flocada ou ainda trocar por alho poró.

Panela ideal?

Procure usar uma panela onde o arroz fique bem espalhado no fundo, como uma frigideira. Assim o arroz não fica um por cima do outro, acelerando o cozimento. E nem fazendo com que os grãos fiquem amassando um ao outro, assim o arroz ficará bem soltinho.

Refogar o arroz?

É importante fritar levemente o arroz com os temperos até que ele comece a pipocar na panela, pois assim o amido dentro dele é liberado e deixa o arroz soltinho.

Água quente?

Coloque sempre a água quente/morna. A água fria faz com que o arroz leve um choque térmico e isso faz com que ele demore mais para cozinhar.

Tampa?

Sempre cozinhe com a tampa semi-aberta ou se ela tiver saída de vapor pode deixar 100% tampada, o importante é fazer com que o vapor saia lentamente para que o arroz cozinhe por completo sem precisar de mais adição de água.

Truque: Quando o arroz terminar de cozinhar e a água estiver evaporado, desligue o fogo e coloque a tampa. Deixe pelo menos 10 minutos descansando com a tampa para que o vapor continue o cozimento do arroz.

(Reprodução: Blog Desafios Gastronomicos)

Ingredientes

- 1 xícara (chá) de Arroz

- 2 xícaras (chá) de Água

- 1 colher (chá) de sal

- ½ cebola (picada)

- 2 dentes de alho amassados

- 1 colher (sopa) de Azeite

- Salsinha (a gosto)

Modo de fazer:

- Em uma panela coloque o azeite e assim que aquecer junte a cebola picada e refogue em fogo baixo até que fique transparente.

- Junte o alho e refogue por mais 1 minuto.

- Junte o arroz, o sal e refogue até que comece a ouvir o barulhinho do arroz fritando ou até que ele fique transparente.

- Adicione a água quente, misture rapidamente e coloque a tampa semi aberta e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 15/20 minutos ou até que a água seque.

- Assim que a água secar, prove o arroz e veja se precisa de mais sal e se ele já está macio. Adicione um pouco de salsinha, misture bem e desligue o fogo.

- Volte a tampar a panela e deixe o arroz cozinhar por mais 10 minutos apenas no vapor residual, assim ele vai ficar no ponto ideal.