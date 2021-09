DIA DO SORVETE: Aprenda preparar um bom gelato com apenas três ingredientes

Você sabia que o Dia do Sorvete é comemorado nesta quinta-feira (23)? Variado e podendo ser saboreado com fruta, caldas, em casquinhas e copos, esse doce é um ótimo aliado para os dias quentes. Se você também é fã de um bom sorvete, aprenda a fazer um de forma caseira e ultra cremoso com apenas três ingredientes

Sorvete caseiro

INGREDIENTES

1 pacotinho de gelatina no sabor que desejar (25g);

250ml de água gelada;

250ml de água quente;

1 caixinha de creme de leite (200g);

1 caixinha de leite condensado (395g).

MODO DE PREPARO