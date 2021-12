Atraia sorte na virada e faça um delicioso pernil desfiado com lentilha

Segundo as superstições, comer porco e lentilha no ano novo são essenciais para garantir mais sorte nesse novo ciclo que se inicia. Pensando nisso, que tal começar 2022 com o pé direito fazendo uma deliciosa receita de pernil desfiado com lentilha? O prato já pode ser usado na ceia da virada para garantir sorte para toda a família.

Confira como fazer pernil desfiado com lentinha:

INGREDIENTES

500g de creme de leite 700g de pernil temperado desfiado 4 tomates picados sem semente 80g pimentão vermelho picado 80g pimentão verde picado 80g pimentão amarelo picado 150g azeitona verde picada 75g azeitona preta picada 350g lentilha cozida 200g de cebola 4 dentes de alho Cheiro verde picado a gosto Azeite

MODO DE PREPARO