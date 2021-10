Aprenda a fazer uma deliciosa salada de arroz com camarão

Para começar a semana bem, que tal experimentar fazer uma refeição fácil, nutritiva e ultra gostosa? A salada de arroz com camarão é uma ótima opção para saborear o melhor do marisco com um mix de temperos naturais. Ficou interessado? Aprenda o passo a passo da receita.

INGREDIENTES

300g de mandioquinha em cubos;

2 colheres (sopa) de azeite;

300g de camarão pequeno limpo;

2 xícaras (chá) de arroz branco cozido;

1 colher (café) de açafrão em pó;

1/2 xícara (chá) de cheiro-verde picado;

1/2 pimentão vermelho picado;

1 cebola média

Sal a gosto;

Cheiro-verde

1/2 maço de rúcula lavada.

MODO DE PREPARO