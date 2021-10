Aprenda a fazer kafta de maniçoba com molho de pimenta de cheiro

O kafta de maniçoba é fácil de fazer. A receita é tão simples que, com a mesma massa sovada, dá para fazer hambúrguer, bolinho, e outras coisas, explica Leo Modesto. Para acompanhar, ele preparou um molho de pimenta de cheiro substituindo o tradicional e adicionando iogurte natural. Para acompanhar, ele indica cervejas escuras.

Ingredientes

- 500 g de carne moída (acém)

- 1kg de Maniçoba pronta sem líquido

- ½ cebola picada fino

- 2 colheres (sopa) de salsinha picada

- 2 colheres (sopa) de coentro(cheiro verde) picado

- 1 colher (sopa) de pimenta de cheiro picada

- 1 colher (chá) de cominho

- 2 colheres (chá) de páprica doce

- ½ colher (chá) de pimenta síria

- ½ colher (chá) de canela em pó

- limão

- ½ colher (chá) de sal

- azeite a gosto

Modo de fazer

- Separe espetos de bambu para montar as kaftas.

- Numa tigela grande, junte a carne moída, a maniçoba, a cebola e as ervas picadas. Tempere com o sal, o cominho em pó, a páprica doce, a pimenta síria, a canela, as raspas de limão e misture bem com as mãos.

- Retire os espetos da água. Com as mãos úmidas, modele as porções de carne ao redor de cada espeto - aperte delicadamente para as kaftas ficarem presas no palito.

- Leve uma chapa (ou frigideira antiaderente grande) ao fogo médio. Quando aquecer, pincele azeite nas kaftas e disponha os espetinhos na chapa, um ao lado do outro. Deixe dourar por cerca de 3 minutos, vire e deixe dourar por mais 2 minutos. Sirva a seguir com o molho.

- Numa tigela pequena, misture o iogurte com o azeite, a pimenta de cheiro picada e o sal. Reserve na geladeira até a hora de servir.

Como fazer a pimenta de cheiro

Molho de pimenta de cheiro

- 1 pote de iogurte natural sem açúcar (170 g)

- 1 colher (sopa) de azeite

- 50g de pimenta de cheiro picada

- sal a gosto