Ranking: OLiberal é o site de notícias mais acessado no Pará pelo 4º mês consecutivo

O Portal OLiberal.com permanece, pelo quarto mês seguido, como o site de notícias mais acessado do Estado, segundo o Ranking SimilarWeb. A pesquisa utiliza vários dados para realizar a análise e apontar quais os sites melhor avaliados e com mais acessos pelo público.

Durante os meses de junho, julho, agosto e setembro, OLiberal.com ocupou o primeiro lugar na lista de sites com mais visitas. Também permaneceu no topo, quando se trata das melhores avaliações do público em geral.

Para elaborar o ranking, que contém dados regionais e nacionais sobre essas páginas eletrônicas, a SimilarWeb traz métricas que avaliam a quantidade de buscas, número de visitas, taxa de rejeição, origens de tráfego, originalidade da notícia, entre outros critérios.

A SimilarWeb é uma ferramenta de análise de websites e aplicativos, que permite mensurar o tráfego gerado por um página da web. A missão da ferramenta é proporcionar inteligência de mercado e multiplataforma para entender, monitorar e analisar cada passo de um concorrente.

Confira o ranking na imagem abaixo:

(Reprodução: Divulgação / Ver-o-Fato)

As informações foram divulgadas pelo Portal VER-O-FATO.