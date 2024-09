Rádio Liberal FM Castanhal realiza entrevistas com candidatos a prefeitura do município

A Rádio Liberal FM Castanhal realiza, manhã deste sábado (21), uma série de entrevistas com os quatro candidatos à prefeitura de Castanhal, município localizado na região nordeste do Pará. A sabatina, conduzida pelo jornalista Abner Luiz, acontece entre 8h e 12h.

A ordem das entrevistas foi definida por sorteio realizado no último dia 6, nas dependências da emissora, com a presença dos assessores dos candidatos. Cada um deles terá uma hora para expor suas propostas e responder às perguntas.

Candidato à prefeitura de Castanhal Hélio Leite conversando com o jornalista Abner Luiz (Patrícia Baía/ O Liberal)

A primeira entrevista do dia foi com o candidato Davi Rocha, do Partido Novo, às 8h. Em seguida, às 9h, o candidato Hélio Leite, do União Brasil, teve seu momento para apresentar ideias. Às 10h, é a vez de Paulo Titan, do MDB, enquanto Pedro Coelho, do PL, encerra a rodada às 11h.

As eleições municipais ocorrem no primeiro domingo do mês de outubro, no dia 6. Neste ano, os paraenses escolherão futuros prefeitos e vereadores para mandato de quatro anos.