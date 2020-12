Quase meia tonelada de caranguejo impróprio para consumo é apreendida em Castanhal

Na manhã da última quarta-feira (30), foram apreendidos 463 quilos de massa e pata de caranguejo no posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Castanhal, na Região Metropolitana de Belém. A apreensão foi feita por meio da operação de fiscalização volante, do Grupo Agropecuário Técnico, Tático e Operacional (Gatto), da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), em parceria com PRF.



A carga estava sendo conduzida de Bragança, nordeste paraense, para Belém. Além de ter sido processado em estabelecimento sem registro no Serviço de Inspeção, o produto era transportado em veículo não apropriado e sem refrigeração para o transporte de alimento de origem animal, o que o tornava impróprio para consumo.



"Essa carga estava vindo de Bragança (no nordeste paraense) com destino a Belém, onde seria comercializada. O condutor do veículo foi autuado pela Adepará pelo trânsito de produto e subproduto de origem animal sem documento sanitário, e autuado pela Polícia Rodoviária Federal pelo transporte de produto sem nota fiscal e destinado a consumo de forma irregular", informou o agente fiscal agropecuário Daniel Nunes.