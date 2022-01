Volta às aulas: saiba como economizar na compra do material escolar

Janeiro é conhecido como o mês de volta às aulas. Neste período, os pais saem em busca do material escolar e, muitas vezes, acabam comprometendo o orçamento familiar. Por isso, é importante ficar atento ao custo-benefício dos produtos e buscar formas para economizar.

É importante pensar além da lista de papelaria que inclui cadernos, estojos, tintas guache e lápis de cor. O Magazan oferece, em um só lugar, um amplo mix de mochilas, lancheiras, meias e calçados, e ainda móveis para estudos em casa. Entre as vantagens estão também a segurança e a comodidade com estacionamento próprio.

Lápis e canetas estão entre os materias mais procurados no período de volta às aulas (André Oliveira/ O Liberal)

Segundo o economista Nélio Bordalo, a compra de material escolar gera um impacto relevante na renda da família. Visto isso, é sempre importante procurar as melhores ofertas do mercado.

“O importante é verificar o custo-benefício. Não adianta comprar um produto que não é de qualidade, porque você tem que repor depois. Então, é preciso analisar o preço e a qualidade”, afirma.

O profissional destaca que, caso a escola solicite materiais que não serão usados ao longo da metodologia de ensino, os pais ou responsáveis do aluno devem questionar. “Material de limpeza, papel higiênico e papel toalha são alguns que não podem ser exigidos”, acrescenta.

VEJA MAIS

Confira, a seguir, dicas para economizar:

1. Reutilize o material dos anos anteriores: com a lista de material escolar em mãos, é importante identificar o que pode ser reutilizado ou então transferido para o filho que está em outro nível de ensino;

2. Otimize o tempo: programe as compras, considerando o custo-benefício também de despesas indiretas, como tempo e transportes, inclusive de combustível. Muitas vezes é melhor concentrar em um único estabelecimento do que comprar itens diversos em lugares diferentes, como o Magazan. Na ponta do lápis, pode não compensar;

3. Escolha a melhor forma de pagamento: Se o pagamento à vista tiver um bom desconto, é melhor comprar à vista. Quem não puder pagar à vista, deve realizar o pagamento no cartão de crédito e fazer um cálculo de parcela que não comprometa o orçamento mensal;

4. Negocie com as crianças: muitas vezes, as crianças escolhem o material que está na moda e o custo acaba sendo maior. Então, é melhor ponderar com os pequenos antes de comprar o material;

5. Priorize os materiais essenciais: no caso dos jovens que estão na faculdade, é importante privilegiar os produtos essenciais para a vida acadêmica, como uma boa mochila, tênis e pastas.

Para os jovens que estão na faculdade, é importante investir em materias essenciais, como mochilas com espaço para carregar notebook. Além das mochilas, o Magazan possui um amplo mix de produtos que vão da lista de materiais, como vestuário e calçados (André Oliveira/ O Liberal)

Clique aqui e confira as melhores ofertas de material escolar do Magazan.