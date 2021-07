Venda de joias folheadas cresce por proporcionar liberdade financeira

Pessoas categorizadas como empregador ou que possuem trabalho por conta própria têm aumentado no Brasil. Em 2019, o número de empreendimentos registrados no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) aumentou 29,3%. A pesquisa nacional do IBGE mostra em números o que já vem sendo percebido no dia a dia do brasileiro, que além da necessidade de subsistência se tem procurado por renda extra ou migrar do modelo CLT para um trabalho autônomo, que traga mais flexibilidade de horário e até mesmo proporcione liberdade financeira.

O paraense Assis Teles está entre os que trabalham por conta própria. Ele encontrou na revenda de joias folheadas a sua principal fonte de renda. “Sempre trabalhei com vendas e quando vi um comercial da Rommanel, há mais ou menos 15 anos, pensei ‘esse produto é muito bom’, aí fiz minha primeira compra, pequena. Depois foi aumentando e hoje em dia é a minha renda principal. Eu vivia em um nível financeiro totalmente diferente e, quando comecei a vender as joias, troquei de carro, viajei. Tudo isso com flexibilidade de horário”, conta Assis.

Consultor há 15 anos, Assis mudou seu poder aquisitivo e encontrou liberdade para aproveitar a família (Arquivo pessoal)

Dono do próprio negócio, Assis conta com a Rommanel como uma parceira, que possui equipe disponível para esclarecer dúvidas e ajudar diariamente no que for preciso. Ele chama atenção também para a importância de escolher bem a empresa com a qual vai trabalhar. “A diferença da Rommanel para os outros produtos é que eu não preciso ter um discurso de convencimento, os produtos se vendem sozinhos pela qualidade e credibilidade da marca no mercado. Além disso, é um produto que entra em todos os níveis sociais, todo mundo usa Rommanel. Eu posso dizer que a Rommanel mudou a minha vida”, diz o consultor.

A proposta de parceria, e não de vínculo trabalhista, permite com que o trabalhador opte se quer ter ou não um espaço próprio de vendas, os horários que deseja trabalhar e quando quer folgar. Porém, é necessário foco, ter metas e objetivos e traçar estratégias de venda para comandar o negócio de forma tranquila e ter sucesso.

“É preciso gostar do que faz, pois exige bastante dedicação. Mas no final das contas vale muito a pena”, pontua Teles.



