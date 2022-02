Saúde feminina: veja como prevenir doenças em várias fases da vida

A qualidade de vida das mulheres está ligada a diversos fatores físicos, psicológicos e sociais, e um dos mais importantes é o nível de cuidado com a saúde. A fisiologia do corpo muda conforme a fase da vida e os estímulos do ambiente - sinais a serem observados pela mulher e o seu principal parceiro na prevenção, o médico ginecologista.

Segundo Cláudia Xerfan, médica do Laboratório Amaral Costa, que atua nessa especialidade, a rotina ginecológica deve ser iniciada a partir do momento que a mulher tem a sua primeira relação sexual.

Ginecologista Cláudia Xerfan reforça que as mulheres devem procurar profissionais para solicitar exames como o papanicolau (Arquivo pessoal)

“Ela deve ir ao ginecologista para fazer o exame clínico e realizar a primeira coleta do exame preventivo, o papanicolau (PCCU)”, completa. Nesta etapa, o médico também pode indicar os melhores métodos para prevenir uma gravidez indesejada e as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Prevenção sob medida

As vacinas e exames variam conforme a fase da vida. Na adolescência, a imunização contra o Papiloma Vírus Humano (HPV) é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para meninas de 9 a 14 anos - e meninos de 11 a 14 anos. “É aconselhável que as mães levem as adolescentes para se vacinarem, já que o HPV é um fator de risco para o câncer de colo de útero”, reforça Cláudia Xerfan.

Nessa fase, os exames de prevenção mais comuns são o hemograma, exames hormonais e a ultrassom pélvica para investigar presença de cistos de ovário e alterações hormonais dos primeiros anos após a primeira menstruação.

Já no caso de pacientes adultas, pode-se citar a colposcopia, exame complementar ao PCCU, para afastar a chance de câncer ginecológico; o HPV por PCR, que tem com principal objetivo afastar as tipos mais agressivos da doença: 16 e 18; a citologia em meio líquido, que realiza uma análise mais ampla do material colhido; a ultrassom transvaginal e das mamas; a mamografia para mulheres acima dos 40 anos; a densitometria óssea para a fase do climatério e exames laboratoriais de rotina.

Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza vacinas contra o HPV para meninas e meninos (Thirdman/Pexels)

Nos últimos anos, a classe médica tem notado o aumento de doenças relacionadas ao sistema reprodutor da mulher, como câncer de colo do útero e endometriose. “Isso infelizmente ocorre devido à falta de esclarecimento sobre a importância de fazer a rotina ginecológica de prevenção. No caso do câncer do colo de útero, se você diagnosticar precocemente poderá ter um tratamento eficaz”, afirma a médica.

Cuidado deve ser parte da rotina

No dia a dia, as mulheres também devem estar atentas aos sinais que podem indicar que algo não está bem com seu corpo. Volume menstrual e cólicas excessivas, caroços e manchas na pele, dor ou sangramento durante a relação sexual são alguns deles. Por isso, é importante observar o próprio corpo e procurar um médico sempre que houver dúvidas ou notar algo fora do normal.

A profissional ressalta que a evolução da tecnologia possibilita que os exames sejam cada vez menos invasivos e mais precisos. “Fazer exames laboratoriais e de imagem em um local confiável e com resultados rápidos e de qualidade, permite que a paciente volte logo com seu médico para ter um diagnóstico completo”, explica.

Uma das formas de estimular o autocuidado feminino também é proporcionar espaço acolhedores e confortáveis para as mulheres realizarem seus exames de rotina e de apoio diagnóstico.

De acordo com Cláudia Xerfan, “o melhor é começar os cuidados no início da puberdade e criar o hábito de fazer a prevenção em todas as fases da vida, da menarca até o climatério (fase não reprodutiva)”, finaliza.

