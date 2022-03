Veja dicas para economizar na hora de montar o quarto do bebê

O nascimento de um bebê causa uma mudança na vida das pessoas e também no lar, que precisa ser preparado para a chegada do novo integrante. Isso inclui a escolha dos móveis e itens de decoração para o quarto da criança, o que requer planejamento e criatividade, principalmente para que o orçamento familiar não fique apertado durante os nove meses.

Para tornar o ambiente acolhedor sem gastar muito, é importante investir em móveis que sejam versáteis e seguros, como uma cômoda com espaço para trocador na parte da cima e um berço que, no futuro, possa virar a cama da criança.

Cômoda pode ser utilizada para guardar roupas, acessórios variados e ainda servir de trocador (Reprodução/Formosa)

A seguir, confira dicas de como escolher a peça ideal para o quarto do seu bebê. Todos os móveis e objetos decorativos podem ser encontrados no Formosa Mix.

1. Compre papéis de parede ou adesivos: esses elementos são simples e práticos. Além de deixarem o quarto do bebê super acolhedor, eles permitem o uso de diversas temáticas, como princesas, desenhos animados, carros e animais;

2. Invista em segurança: é importante optar por móveis e objetos que têm certificados de segurança e com pontas arredondadas. Desta maneiras, as chances de acidentes com o bebê diminuem;

Para evitar possíveis acidentes, o ideal é que os móveis do quarto do bebê não sejam pontiagudos (Reprodução/Formosa)

3. Use prateleiras e cestas organizadoras: esses objetos são atemporais, ou seja, vão servir mesmo quando o bebê estiver maior. Além disso, eles otimizam espaços, ajudam na organização e têm um bom custo-benefício;

4. Escolha móveis 2 em 1: ao escolher esses itens, é possível economizar no futuro. Um exemplo de móvel 2 em 1 é a poltrona de amamentação, que poderá ser usada, posteriormente, com outra finalidade.

Poltrona de amamentação tem grande durabilidade e também pode ser usada quando o bebê estiver maior (Reprodução/Formosa)

