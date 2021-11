Veja dicas para caprichar na decoração do seu lar com estilo

Para quem deseja dar um up na decoração do lar tornando o cantinho mais aconchegante, a arquiteta Raysa Cantanhede preparou algumas dicas para acertar na escolha dos itens. Entre as tendências estão elementos naturais, como madeira, fibras e texturas.

De acordo com a profissional, o primeiro passo é ter uma boa base do ambiente que deve ser renovado. “É preciso ter uma base, o piso que pode ser vinílico e a pintura - que não é tão cara, mas faz toda a diferença. Meia parede, desenho ou boiserie (técnica de aplicação de molduras) são acessíveis e tem essa característica de ‘faça-você-mesmo’. Precisa ter um contexto, daí fica mais fácil ornar. É como experimentar uma roupa que fica muito mais legal se a pessoa estiver maquiada”, compara a arquiteta.

Para a arquiteta, as referências auxiliam a ter uma estimativa de como os ambientes podem ficar (Arquivo Pessoal)

Com essa preparação prévia, é possível pensar em referências e buscar ideias de como aplicar as inspirações de decoração. “Gosto de usar muito as palavras. Dou algumas delas para que a pessoa escolha o que se identifica, por exemplo, cozinha clara, organizada, multifuncional que definem o DNA do ambiente. Depois fica mais fácil fazer um crivo do que ela quer e pode ir tirando”, comenta Raysa.

A biblioteca de referências pode ser desde uma pasta de imagens no celular ou ainda passar por aplicativos que simulam a pintura, ou criam mood boards e coleções como o Pinterest. Esse planejamento possibilita também a escolha do que priorizar, se a pessoa optar por um ou outro cômodo. “A maioria dos meus clientes prefere cozinha e varanda”, comenta a arquiteta.

Tons amadeirados estão entre as tendências que podem ser usadas em diversos ambientes, como neste mobiliário de cozinha do Magazan Casa (Sidney Oliveira / O Liberal)

A partir das referências, parte-se para a aquisições dos itens, os quais devem ser priorizados os maiores (sofás, mesas, home) e depois os menores (cadeiras, mesinhas de centro, de canto, tapete, adornos, quadros, plantinhas) para dar graça e personalidade ao espaço.

Outra recomendação da arquiteta é em relação ao local onde os itens serão adquiridos. “É importante buscar lojas que tenham um perfil de gosto e financeiro que tenha opções, que ofereçam design”, reforça Raysa.

A arquiteta também aponta as tendências de decoração. “Hoje em dia, em relação a escolha de móveis, cada vez mais texturas e fibras naturais, muita coisa de madeira, palhinha, tecidos mais fofinhos. Em relação às cores, tons mais empoeirados (laranja e azul por exemplo) para deixar o ambiente mais tranquilo e relaxado, pode ser um refúgio”, completa a profissional.

Adornos como mesas de centro, quadros, puff e objetos decorativos ajudam a deixar o ambiente aconchegante e funcional (Sidney Oliveira / O Liberal)

No Magazan Casa é possível conferir elementos que vão deixar o seu lar com a sua cara. Confira os ambientes decorados e inspire-se. As lojas possuem um mix que vão desde os grandes produtos como camas, armários, sofás, passando por tapetes, espelhos, adornos, mesas, cadeiras, poltronas e mesas de centro.

Conheça os endereços:

Magazan Casa Castanheira Shopping

Rodovia BR-316, Km 01 - Castanheira, Belém

Magazan Quintino

Tv. Quintino Bocaiúva, 1929 - Cremação, Belém

Magazan Doca

Av. Visc. de Souza Franco, 1088 - Umarizal, Belém

Magazan Alcindo Cacela

Av. Alcindo Cacela, 2177 - Cremação, Belém - PA

Magazan Augusto Montenegro

Av. Augusto Montenegro, s/n - Km 8 - Parque Guajará, Belém