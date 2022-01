Veja dicas para manter joias folheadas sempre bonitas

As joias folheadas são irresistíveis pelo design, delicadeza e combinação de materiais. A Rommanel é referência em qualidade e acabamento no mercado com peças banhadas a ouro 18k e Rhodium (ouro branco).

Para manter a boa aparência dos adornos, recomenda-se evitar o contato com superfícies e produtos químicos que possam danificá-los.

Confira algumas dicas de como cuidar das suas joias folheadas corretamente:

- Mantenha as peças longe de perfumes, protetor solar e medicamentos, pois sendo o processo de deposição de metais eletroquímico, pode ocorrer reação com os componentes dos produtos e causar escurecimento ou descascamento;

Joias reúnem diferentes compostos químicos que podem ter reação em contato com perfume, loção ou hidratante (Divulgação / Rommanel)

- Sempre que for utilizar um creme (como por exemplo o de mãos), pomada ou loção, retire sua joia folheada e espere cerca de 10 minutos para a pele absorver o produto.

- Nunca aplicar pintura nos cabelos se estiver usando folheados, principalmente brincos. Os produtos químicos contidos na tinta afetam as peças. Isso também se aplica a shampoos para cabelos coloridos ou tingidos.

- As pedras das joias não podem ser lavadas com detergentes, shampoos (principalmente os anti-caspa, que contém selênio e enxofre) e com abrasivos de qualquer natureza. Os resíduos existentes nos produtos deixam as pedras opacas ou leitosas.

Semijoias com pedras, quando em contato com produtos que possuam selênio e enxofre podem ficar opacas (Divulgação / Rommanel)

- Evite tomar banho quente com joias que possuam pedras, pois o calor pode provocar o descolamento das peças.

- Não faça gravação no seu folheado, pois a camada de metal precioso fica afetada e trincada.

