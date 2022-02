Veja como transformar o banheiro de forma simples e prática

O banheiro é um espaço da casa que merece um visual sofisticado e moderno como todos os outros ambientes. Diferente do que é pensando, ele pode ser transformado de maneira rápida, sem bagunça e com pouco gasto.

Para o arquiteto Marcos Nascimento, com mudanças simples e muita criatividade é possível dar uma cara nova para o seu banheiro.

O arquiteto Marcos Nascimento destaca que é possível renovar o banheiro sem fazer bagunça (André Oliveira / O Liberal)

“Se você quer mudar o banheiro, basta substituir os itens, como chuveiro, suportes e torneira. Desta maneira, já ocorre uma grande mudança sem precisar quebrar o espaço”, afirma.

O arquiteto reforça que as pias orgânicas são tendências no mercado, pois deixam o banheiro com um visual moderno. “Elas têm uma cartela de cores bem legais para você conjugar com acessórios. Além disso, há vasos sanitários que fazem a composição com as pias”, comenta.

Pias orgânicas têm um bom custo-benefício e são cada vez mais utilizadas na arquitetura (André Oliveira/ O Liberal)

Confira, a seguir, torneiras que deixam o banheiro de cara nova:

1. Torneiras cromadas: com design diferenciado, essas torneiras têm comandos que permitem a escolha de água quente ou fria. Além disso, elas possuem níquel e cromo em sua composição e, por isso, tornam-se menos enferrujáveis;

2. Torneiras pretas: são práticas e dão um efeito moderno ao banheiro, além de serem atemporais;

3. Torneiras douradas: têm uma material sofisticado e dão um toque diferenciado ao banheiro. Essas torneiras podem combinar com outros elementos do banheiro, principalmente chuveiros e suportes.

Torneiras podem harmonizar com outros elementos do banheiro (André Oliveira/ O Liberal)

