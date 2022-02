Veja como garantir uma renda extra em 2022

Toda história de sucesso possui um passado, cheio de conquistas e alegrias, mas também rodeada de desafios que foram vencidos com muita persistência. E tudo isso aconteceu com a paraense Renilda Paixão, de 40 anos, mãe de dois filhos, que deu seu grito de liberdade após conhecer a Rommanel e começar a trabalhar como consultora da marca.

Renilda, que já se identificava com os produtos Rommanel, se sentiu cada vez mais motivada a trabalhar com a revenda de joias folheadas, que é uma excelente opção para quem almeja ter retorno financeiro garantido. Hoje, ela é dona do seu próprio mostruário.

“Sempre foi meu sonho ser consultora Rommanel. Sou apaixonada por joias desde criança e amo elevar a autoestima das minhas clientes, amo vê-las lindas e arrumadas. Sempre busquei minha independência financeira, então, eu sabia que o caminho para isso era a Rommanel, uma vez que conhecia muitas histórias de sucesso e queria que a minha fosse mais uma”, destaca Renilda.

-

Além de tempo, o consultor precisa estudar a marca, conhecer o produto com o qual irá trabalhar, criar sua própria estratégia de vendas e, obviamente, executá-la de forma que atraia o cliente e o fidelize. “Eu que faço o meu dia, a minha hora de trabalho. Eu facilito a venda em até três vezes, e dependendo do cliente, eu consigo facilitar em até quatro vezes, pois eu conheço o perfil deles, sei que irão honrar com seu compromisso e sei que o cliente adora um parcelamento. Meus clientes vêm até mim quase sempre, mas quando eles não podem vir, por conta do tempo, eu vou até eles”, explica.

E para quem duvida que este é um bom negócio, Renilda, que há 6 anos trabalha com revenda de semijoias, conta sobre suas conquistas depois de ter se tornado consultora. “A minha renda aumentou em 100% e a minha maior conquista foi ter me tornado independente financeiramente. Antes eu vivia totalmente do dinheiro que o pai do meu filho dava, mas graças a Rommanel eu nunca mais precisei passar por isso. Com o dinheiro que ganho através das joias, eu construí kitnets para aumentar a renda familiar, faço uma viagem por ano, todo ano curto o carnaval em Salvador, já fui até pra um cruzeiro que era meu sonho. Comprei uma moto para mim à vista, posso dar um conforto melhor aos meus filhos, e tudo graças a Rommanel”.

Clique aqui e descubra como ampliar a sua renda e conquistar a liberdade financeira em 2022.