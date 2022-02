Veja como aproveitar o Carnaval com mais saúde e bem-estar

Muitas pessoas aproveitam a folga no Carnaval para pegar a estrada e todo viajante sabe quais são os passos que antecedem a partida: arrumar as malas, fazer a revisão do carro, deixar a casa em ordem, etc.

Mas para se prevenir contra os imprevistos também é fundamental o comportamento seguro, que também tem a ver com o cuidado com a saúde. A farmacêutica Silvia Cardoso, do grupo Reinafarma, reforça que, devido à alta na taxa de contaminação da covid-19, as medidas de prevenção devem ser mantidas. “Procurar manter o distanciamento social, o uso de máscaras e, obviamente, estar com o esquema de vacinação completo vão ajudar a ter um feriado mais seguro”, afirma.

Para quem vai viajar, uma visita à farmácia é obrigatória. Protetor solar e labial, hidratantes para a pele e o cabelo, além do álcool em gel e máscaras extras, são produtos que fazem parte do kit de autocuidado.

“Sempre é bom ter em mãos alguns medicamentos, como anti-inflamatório, analgésico e antitérmico. Eles devem ser administrados sem exageros e sempre com a orientação médica”, explica Silvia.

Para a farmacêutica Silvia Cardoso, é possível aproveitar o feriado sem exageros com atitudes simples (Arquivo Pessoal)

Nos bloquinhos e festas, vale reforçar que não é saudável exagerar na ingestão de bebida alcoólica e nos energético, e evitar dirigir se for beber. “No caso dos energéticos associados ao álcool, os riscos de arritmia, tremores e náuseas são maiores”, conta a farmacêutica. Um medicamento que pode evitar os sintomas da famosa “ressaca” é o engov, que protege o organismo dos efeitos mais fortes do álcool.

Folia com responsabilidade

Ter uma atitude responsável em relação ao seu corpo também passa por cuidar da alimentação e se prevenir contra as infecções sexualmente transmissíveis. “Uma má alimentação pode gerar fraqueza e desnutrição, por isso, o indivíduo deve fazer o possível para se alimentar em horários regulares e ficar atento à procedência da comida, evitando surpresas desagradáveis”, conclui Silvia.

Nas unidades da Reinafarma você encontra tudo o que precisa para curtir o Carnaval com saúde. Confira aqui!