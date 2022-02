Entenda as causas e consequências do bruxismo infantil

Bruxismo é o hábito de ranger ou apertar os dentes, comumente durante o sono, mas também pode ocorrer ao longo do dia. Embora seja mais comum na idade adulta, esse transtorno pode surgir na infância, principalmente em crianças na faixa etária de até seis anos de idade, período em que os dentes se desenvolvem e se acomodam na arcada dentária.

De acordo com a dentista Lúcia Hackenhaar, cooperada da Uniodonto Belém, existem diversos fatores que causam o bruxismo infantil e podem ter relação com questões emocionais, como ansiedade e estresse. Além disso, o transtorno pode estar associado a problemas respiratórios.

A dentista Lúcia Hackenhaar revela que, muitas vezes, o bruxismo está ligado à ansiedade e ao estresse (Arquivo pessoal)

A profissional destaca que não é difícil detectar o distúrbio. “O bruxismo pode ser diagnosticado depois de alguns sinais, como dores de cabeça e desgastes nos dentes. Por isso, na maioria das vezes, o diagnóstico é baseado nos indícios das condições do desgaste dentário”, explica Lúcia Hackenhaar, que também é especialista em implantodontia.

Consequências

Quando não tratado, o bruxismo infantil pode ocasionar diversos problemas, entre eles, desgastes, fraturas nos dentes e restaurações, dores na cabeça e no pescoço. Ainda segundo a dentista, esse distúrbio não possui cura total, porém existem alguns procedimentos que ajudam a controlar os sintomas.

“O primeiro passo é identificar as causas por trás daquilo. Geralmente, o tratamento é multidisciplinar, envolvendo a psicologia e a fisioterapia associadas às ferramentas odontológicas. As visitas regulares ao odontopediatra podem fazer com que o problema seja detectado no início, diminuindo os impactos da doença na criança”, acrescenta.

