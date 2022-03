Veja 6 dicas para evitar que seu carro seja roubado

O arrombamento ou roubo de carros é um crime comum nas grandes cidades. Hoje, nem mesmo os alarmes instalados nos veículos estão inibindo a ação dos criminosos e as estatísticas apontam que a crise econômica vinda com a pandemia da covid-19 tem tornado cada vez mais frequente esse tipo de ocorrência.

Se no passado os pertences no interior do veículo e o próprio carro eram as principais motivações dos arrombamentos, agora os motoristas também devem estar atentos para os arrastões e roubos de celulares durante engarrafamentos. A intenção nestes casos é capturar aparelhos destravados para acessar aplicativos de redes sociais e contas de banco da vítima.

Tamires Soares, gestora de rastreamento da Máxima Segurança, empresa que atua no mercado de monitoramento de bens móveis e imóveis, destaca alguns cuidados que o motorista deve ter ao deixar seu carro estacionado. São elas:

1. Não estacionar em local soturno e com pouca iluminação;

2. Não deixar objetos de valor à mostra;

3. Ao fechar o veículo, se certificar se realmente está travado.

Os condutores devem evitar deixar pertences e itens de valor à mostra nos carros estacionados (Banco de imagens/Freepik)

“Hoje dispomos da tecnologia do aplicativo, onde o proprietário tem a opção de habilitar uma espécie de ‘cerca eletrônica’ com um raio do qual seu veículo não pode sair naquele momento. Isso pode ser usado em carros, motos e até lanchas”, explica Tamires.

No caso do aplicativo, se o veículo for movido da localização delimitada, a central de atendimento da empresa recebe um alerta e o cliente é avisado para autorizar a movimentação ou acionar a polícia.

Quando estiver dirigindo, as orientações de segurança são:

1. Ficar atento a qualquer movimentação suspeita ao redor do veículo;

2. Observar se está sendo seguido;

3. Ao chegar ao destino, verificar se há algum desconhecido por perto na hora de estacionar.

Outro recurso para aumentar a segurança do motorista é o botão de pânico, que pode ser acionado para emitir um alerta para a central de monitoramento em uma situação de perigo. Neste caso, a empresa toma as medidas necessárias para cada situação, como acompanhamento do cliente, acionamento da polícia ou resgate do veículo.

Segundo a gestora de Rastreamento da Máxima Segurança, Tamires Soares, algumas tecnologias como aplicativos e GPS dão mais tranquilidade aos proprietários de veículos (Arquivo Pessoal)

“Acredito que a maior vantagem de ter um serviço de segurança eletrônica 24h por dia, além da prevenção, é ter uma equipe que tome as decisões necessárias antes que ocorra o pior”, afirma Tamires, que acrescenta a importância do suporte presencial que só uma empresa local pode prestar.

