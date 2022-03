Veja 5 tendências de decoração para 2022

O ano em que tudo promete se encaminhar para a normalidade com a melhora da situação da pandemia da covid-19 não terá nada de “normal”, pelo menos nos projetos de arquitetura e design de interiores. Isso porque, assim como em outras áreas da vida, as tendências de decoração trazem o aprendizado de valorização da simplicidade e da beleza presente nas formas imperfeitas.

Isso significa que os projetos para este ano seguem uma linha mais natural, conectada com a essência do humano e buscando a funcionalidade acima de tudo.

Veja a seguir uma lista com tendências de decoração para a casa:

1 - Móveis em curvas e formas orgânicas

A decoração orgânica é conhecida por não seguir um padrão e traz itens com um visual mais irregular e inspirados em elementos da natureza, como a água, as montanhas, as nuvens e as plantas.

A aplicação desse conceito pode vir de diversas formas: nas paredes, na escolha das luminárias, no design dos móveis. Por não seguir uma regra, é um estilo que confere uma certa exclusividade ao ambiente.

Mário Lima, gerente de vendas e compras da Eletromóveis, cita alguns elementos que foram destaque nas feiras de decoração no Brasil e estão disponíveis nas lojas da rede. “Os sofás orgânicos, com curvatura, no estilo living, estão substituindo os sofás retráteis e reclináveis. Outra tendência é que as mesas de jantar maiores, aquelas que têm mais de dois lugares, estão sendo fabricadas em tampos de madeira, sem a sobreposição dos vidros, o que reforça a rusticidade”, explica.

Móveis com formas simples e orgânicas harmonizam o ambiente (Divulgação/Eletromóveis)

2 - Elementos naturais

Seguindo ainda na linha orgânica, o uso de elementos naturais promete dar um toque rústico e autêntico à decoração. É cada vez mais comum o uso de plantas e ornamentos naturais especialmente nos apartamentos e em locais onde o contato dos moradores com a natureza pode ser um pouco raro.

Mas a ideia é ir além das plantas e usar outros itens, como madeira, fibras, tecidos naturais e pedras para valorizar o ambiente. “Hoje vemos muitas bancadas, hacks e aparadores que possuem telas e fibras em sua composição”, acrescenta Mário.

Mário Lima representa a Eletromóveis nas feiras e eventos onde as tendências de decoração são divulgadas (Arquivo Pessoal)

3 - Tapetes com personalidade

Uma proposta minimalista pode usar um dos maiores coringas da decoração: o tapete. Ele é um item de muito valor estético e custo não tão elevado que dá um toque todo especial tanto no quarto, quanto na sala e no escritório ou gabinete de estudos.

Em 2022, os tapetes com toque macio, desenhos abstratos e corte geométrico chegam com força nos projetos de interiores, dando um ar elegante e confortável a qualquer cômodo. Em uma decoração rústica, os tapetes feitos com fibra natural (juta) ganham destaque.

4 - Cores neutras e linho

Segundo Mário Lima, a exuberância dos móveis com acabamento em veludo, que foram destaque até o ano passado, estão dando lugar àqueles com cores mais neutras e o linho é o que predomina nos estofados e poltronas. “As cores pasteis estão voltando com tudo e o linho vem como material preferido, pois traz sofisticação e elegância a qualquer peça”, afirma o gerente.

Os estofados em linho marcam a decoração com ar sofisticado (Divulgação/Eletromóveis)

5 - Preto e dourado

A cor preta voltou a ser bastante usada nos móveis, acessórios e estofados, assim como os tons dourados. O acabamento metálico harmoniza bem com o estilo clássico e romântico, e também com o estilo orgânico.

No entanto, é preciso usar com parcimônia. O dourado pode ser aplicado em molduras de quadros e espelhos, vasos, louças e bandejas, e nos puxadores.

