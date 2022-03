Veja 5 experiências para sair do óbvio em Mosqueiro

O passeio à Ilha do Mosqueiro, localizada a 70 km da capital paraense, pode ir muito além de um banho de praia. Desde a viagem de chegada, a localidade oferece uma variedade de sabores e outras experiências que muitas pessoas nunca tiveram, mesmo sendo antigos frequentadores da famosa “bucólica”.

Por isso, inclua as dicas a seguir no roteiro da sua próxima ida a Mosqueiro.

1 - Comprar pamonha, frutas e camarão na estrada

É comum encontrar na estrada vários vendedores oferecendo frutas da estação, queijo coalho, camarão pronto para o consumo, bem como estabelecimentos que vendem pamonha, licores, compotas e mel de abelha. Muitos desses itens são difíceis de encontrar em Belém, e quando vendidos na capital, geralmente são mais caros. Então, aproveite a chance para se abastecer com essas delícias.

O camarão no bafo é um dos petiscos preferidos do visitante e pode ser comprado ainda na estrada (Izabelle Araújo)

2 – Explorar a Praça Matriz

A famosa Tapiocaria do Mosqueiro é parada obrigatória para os visitantes da ilha, e com razão. Mas a Praça Matriz, onde ela se localiza, tem outros atrativos pouco explorados. Um exemplo é o Mercado Municipal de Mosqueiro, onde o pescado é um dos itens com melhor preço. O trapiche e a pequena Praia do Areão também rendem um bom passeio ao pôr do sol.

3 – Visitar a Igreja de Nossa Senhora do Ó

Outro local pouco frequentado pelos turistas é a Igreja de Nossa Senhora do Ó, construção que remonta do século XIX. Em 1868, a igreja que havia no povoado e pertencia à Irmandade de Nossa Senhora do Ó, foi transformada, através da publicação da lei nº 563 da Assembleia Provincial, na Igreja Matriz da Paróquia de Nossa Senhora do Ó, que representa a imagem da Virgem Maria grávida do menino Jesus. A igrejinha da era colonial foi sofrendo modificações e sua inauguração oficial ocorreu em 10 de janeiro de 1914. A maior festividade religiosa do local, o Círio de Nossa Senhora do Ó, ocorre sempre no segundo domingo de dezembro.

4 – Relaxar em um lounge de frente para o rio

Na Praia do Ariramba, o Grupo Jurubeba oferece dois espaços gastronômicos que proporcionam uma experiência diferenciada na ilha, com bom atendimento, pratos de qualidade e entretenimento. O Restô Jurubeba e o Jurubeba Praia atendem os visitantes nos horários do café da manhã, almoço e jantar. Também vale a pena se hospedar no Hotel de Charme Jurubeba, inaugurado há poucos meses. O hotel tem 24 suítes para casais, famílias e algumas são adaptadas para pessoas com deficiência.

Para saber mais sobre os serviços do Grupo Jurubeba, clique aqui.

As suítes do Hotel Jurubeba oferecem confortos para as famílias que gostam de pernoitar na ilha (Divulgação Jurubeba)

5 – Banhar-se nas águas da Praia do Paraíso

Com suas águas limpas e profundas, a praia do Paraíso é eleita por muitas pessoas como a melhor para banho em toda a ilha. Porém, devido à sua distância, ainda não é a primeira opção de lazer para muitos visitantes. Vale a pena conhecer as barracas recém reformadas do local, que oferecem boa estrutura, cardápio variado e música ao vivo nos finais de semana.