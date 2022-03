Veja 5 benefícios de morar em um bairro planejado

O bairro planejado é caracterizado pela integração de espaços residenciais e comerciais em uma única região. Os moradores e empresários instalados em um local como esse tem, ao seu dispor, as principais estruturas urbanas, além de serviços de comércio, saúde, educação, lazer e outros criados em uma nova área estratégica para a cidade.

O Bougainville Belém é um dos primeiros bairros planejados da capital paraense e já está sendo implantado na região da rodovia Augusto Montenegro. Esse projeto inovador terá mais de 950 mil m², acesso facilitado a hospitais, shopping center, supermercados, entre outros atrativos.



Conheça as principais vantagens de morar e investir nessa tendência do mercado imobiliário.

Os projetos urbanísticos dos bairros planejados são modernos e têm infraestrutura completa para o melhor atendimento da população (Imagem meramente ilustrativa)

Localização privilegiada - Um dos benefícios dos bairros planejados é a localização. Os empreendimentos têm proximidade com vários serviços essenciais, como escolas, faculdades, empresas, comércios, hospitais e clínicas, centros de compras como o Parque Shopping, e outros órgãos de referência que vão ao encontro das necessidades dos moradores, que ganham com mais praticidade e menos gasto de tempo em deslocamentos, por exemplo.

Infraestrutura completa - Os bairros planejados são implantados com tudo que é necessário para o seu funcionamento e pleno atendimento do público. Vias asfaltadas, energia elétrica, estação de tratamento de água e esgoto, academias ao ar livre, parques infantis, ciclovias, quadras de esportes e áreas verdes são alguns pontos de destaque dos projetos urbanísticos.

Os bairros planejados valorizam todos os potenciais da área, inclusive promovendo a preservação de espaços verdes (Imagem meramente ilustrativa)

Abertura de negócios – A instalação de comércios e serviços é facilitada nos bairros planejados, já que os espaços têm loteamentos destinados especificamente para este fim. Com uma ampla gama de clientes à disposição, lojas, mercados, pet shops, salões de beleza e outros comércios tem grandes chances de crescimento, geração de emprego e renda.

Lazer – Os donos dos loteamentos podem contar ainda com espaços de lazer dentro do bairro, como áreas verdes, praças com quadra de areia e parque infantil, de forma a oportunizar tempo de qualidade entre os moradores e visitantes.

Comodidade – Com tudo isso, ficam evidentes os ganhos que moradores e empresários têm ao adquirir um loteamento de um bairro planejado. Alinhados a uma concepção moderna que valoriza o desenvolvimento da cidade e contribui para a promoção da qualidade de vida das pessoas, os bairros planejados oferecem as melhores condições para facilitar o seu dia a dia.

