Varanda gourmet: veja como montar o espaço no seu apartamento

A varanda gourmet é um ambiente que fica na parte externa do apartamento ou casa, onde pode ocorrer uma confraternização com a família ou momentos de lazer. Com equipamentos modernos e funcionais, como frigobar, forno, mesas e cadeiras, é possível montar um espaço super aconchegante.

Arquiteta Raysa Cantanhede pontua que parte hidráulica e elétrica são super importantes para o espaço (Arquivo pessoal)

De acordo com a arquiteta Raysa Cantanhede, para quem mora em apartamento pequeno, o primeiro passo é observar se no espaço há ponto hidráulico e elétrico. “Caso não tenha, há possibilidade de criá-los para poder instalar bancada com a pia e equipamentos como a churrasqueira ou grill”, explica.

Forno elétrico é uma ótima opção para a varanda gourmet (Reprodução/Formosa)

Quando não há espaço para colocar uma churrasqueira na varanda, o ideal é investir em um forno elétrico, que é um eletrodoméstico simples e prático. “Atualmente, existem alguns fornos elétricos com a função grill”, acrescenta.

Veja, a seguir, as vantagens de ter uma varanda gourmet:

1. É um espaço descontraído para receber amigos e familiares;

2. Possibilita um contato maior com a natureza por conta da vista ou da utilização de plantas;

3. É possível preparar uma refeição sem ter que utilizar a cozinha;

4. Permite a integração com a sala de estar, deixando o ambiente mais amplo;

5. Possibilita o uso do espaço da sacada que, por muitas vezes, é ocioso.

A arquiteta ressalta que, para economizar espaço, a geladeira pode ser substituída por um frigobar, adega ou cervejeira.

Móveis

Para varandas mais estreitas, as banquetas com mesa alta são ideais. Porém, se o ambiente possui mais espaço, dá para utilizar mesas redondas ou retangulares, com cadeiras ou bancos, que dão um toque descontraído ao local.

Mesas redondas são recomendadas para varandas com mais espaço (Reprodução/Formosa)

“Os materiais desses móveis devem ser duráveis e resistentes ao sol e chuva”, finaliza Raysa Cantanhede.

