Vai viajar? Saiba como tirar seu passaporte

Sejam para lazer ou negócios, viagens internacionais exigem apresentação do passaporte, com exceção dos países da América do Sul e integram o Mercosul, onde brasileiros podem entrar para prática do turismo portando carteira de identidade (RG) emitida há até 10 anos.

Para emitir o documento, o processo é relativamente simples, e parte dele pode ser realizada via internet. Para solicitar ou renovar seu passaporte é necessário primeiramente realizar um agendamento pelo site da Policia Federal (PF).

Posto da Polícia Federal está localizado no Shopping Metrópole, em Ananindeua (André Oliveira / O Liberal)

Em seguida, se dirigir a uma unidade da Polícia Federal, como a do Shopping Metrópole, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. No local é possível entregar os documentos necessários, além de coletar impressões digitais e fazer a fotografia. Tudo isso com o conforto e a segurança de utilizar um serviço que está dentro de um shopping e, ainda poder resolver outras demandas caso necessário como, ir ao supermercado, pagar uma conta, entre outras.

Confira o passo a passo para emissão do passaporte:

- Reunir documentos de identidade válidos, em bom estado de conservação e que identifique o cidadão plenamente como carteira de identidade, carteira de trabalho e carteira nacional de habilitaçã, que deve ser acompanhada de um documento original que informe seu local de nascimento. A certidão de nascimento é exigida apenas para menores de 12 anos. Caso o nome ou sobrenome tenha sido alterado alguma vez, é necessário apresentar também certidões de casamento, divórcio, alterações de nome social, conforme o caso;

- Preencher formulário online;

- Gerar o boleto e pagar a Guia de Recolhimento da União (GRU) que atualmente corresponde a R$ 257,25 e tem validade de 10 anos;

- Agendar atendimento presencial pelo site da Polícia Federal;

- Apresentar documentos no posto da PF;

- Consultar andamento do processo pelo site;

- Buscar o passaporte no posto da PF;

Quem pode solicitar o passaporte brasileiro?

- Pessoas regularizadas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), caso tenha idade entre 18 e 70 anos na última eleição;

- Se a pessoa interessada for homem, deve estar regularizado com o serviço militar obrigatório e ter idade entre 19 e 45 anos no ano da solicitação do documento;

- Cidadãos sem impedimentos judiciais para emitir passaporte ou sair do país.

Agora que você já sabe como proceder, é só programar a viagem e partir. Ah, e se quiser comprar roupas novas, mala, mochila, sapatos e outras coisas mais para fazer bonito no destino escolhido, o Metrópole tem tudo o que você precisa. Clique aqui e confira!