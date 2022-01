Vai tirar férias em 2022? Confira destinos imperdíveis.

Recarregar as energias, conhecer lugares novos e colecionar experiências. Viajar é muito mais do que sair do lugar onde se vive, é um investimento em saúde e bem-estar. Que tal definir o destino das próximas férias, a comemoração de uma data especial ou ainda de uma nova fase da vida?

A CAPO Viagens sugere alguns destinos dentro e fora do Brasil que valem muito visitar:

Nordeste

As dicas incluem as belas praias do Ceará e da Bahia, além dos encantos pernambucanos Porto de Galinhas e Fernando de Noronha.

Com uma infraestrutura turística bem desenvolvida, o Ceará tem opções imperdíveis como a capital Fortaleza, além da Vila de Jericoacoara e a praia de Canoa Quebrada.

Já a diversidade cultural da Bahia é aliada às belezas do litoral e ao patrimônio histórico. Além do Pelourinho na capital Salvador, vale visitar Trancoso, além de Valença, Morro de São Paulo e Barra Grande; e Arraial d’Ajuda.

Em Pernambuco, outro estado importante da região nordeste, a recomendação é visitar o centro histórico da capital Recife, e seguir até Olinda, Porto de Galinhas ou o arquipélago de Fernando de Noronha.

Fernando de Noronha é um dos paraísos do nordeste brasileiro com seu ecossistema paradisíaco (Thiago Japyassu/Pexels)

Rio de Janeiro

A cidade maravilhosa oferece opções tanto para quem adora o calor superior a 40°, quanto para os dias mais frios. Os monumentos do Cristo Redentor, Pão Açúcar e os Arcos da Lapa não podem ficar de fora do roteiro de quem visita o Rio de Janeiro.

Praia de Copacabana inspira canções e filmes, além de ser um dos maiores cartões postais do Rio de Janeiro (Frans Van Heerden/Pexels)

As praias de Copacabana, Ipanema e Leblon são famosas internacionalmente. Mas se curtir outras propostas, a dica é pegar a BR-101 e esticar até Paraty, Cabo Frio ou Angra dos Reis.

Internacional

Para quem deseja sair do país, duas opções são interessantes: Buenos Aires, na vizinha Argentina, ou ainda Paris, a cidade luz, na França.

Buenos Aires

A capital da Argentina é bastante procurada, assim como países que fazem parte da América Latina e do Mercosul, pois não há exigência de passaporte.

Veja o que fazer na cidade dos hermanos:

– Tour gastronômico e cultural;

– Bike tour;

– Delta do Tigre;

– Colônia del Sacramento;

– Balão Mágico;

– Shows de tango, passeios e traslados.

Buenos Aires, a cidade do tango, recebe turistas brasileiros em todo o ano (Gonzalo Acuña/Pexels)

Paris

A cidade possui um conjunto arquitetônico com ruas e avenidas marcadas por imponentes construções e monumentos. O rio Sena e suas 37 pontes divide a cidade em Rive Droite, a margem direita, onde encontra-se o Arco do Triunfo, a Champs-Elysées, o museu do Louvre; e a Rive Gauche localizada na margem esquerda, onde fica a exuberante Torre Eiffel e o Musée d’Orsay.

A capital francesa é uma cidade única que se faz em várias, o que pede repetidas visitas para experenciar de perto diversos aspectos da Paris das artes, da alta costura, da boemia, da gastronomia, e da fotografia.

Uma das cidades mais apaixonantes do mundo, Paris, é onde está localizada a Torre Eiffel (Thorsten Technoman/Pexels)

Independente do destino escolhido, a CAPO Viagens disponibiliza vantagens que podem dar uma força na realização do próximo roteiro com segurança e livre de contratempos.

Segundo Orsini Benchimol Xavier a CAPO oferece atendimento personalizado para a viagem ser repleta de boas experiências (Divulgação / CAPO Viagens)

O sócio-diretor Orsini Benchimol Xavier detalha o diferencial da empresa. “Nossos preços já são os menores do mercado, pois trabalhamos com venda de milhas. Verificamos o menor preço para o cliente, que é feito através do contato com o nosso agente de viagens. É possível fazer a compra com pix ou cartão de crédito em até 12 vezes. Sem contar que nós damos o suporte para o cliente da hora que ele compra a passagem até a hora que ele faz o check-in”, afirma Orsini.

Com o período do carnaval chegando, é importante lembrar que as viagens exigem carteira de vacinação contra a covid-19 em dia. A empresa também tem com uma oferta especial. “Estamos com uma promoção que, na primeira compra a pessoa escreve ‘Carna CAPO’ no cupom e vai ganhar R$50 de desconto. Já temos um preço diferenciado, sempre oferecemos o menor preço para o cliente, até porque, um cliente satisfeito é nosso maior lucro”, destaca Osnir.

Para saber onde e como comprar passagem aérea com o menor preço do mercado, clique aqui.