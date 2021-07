Vai investir em um sistema fotovoltaico? Conheça 4 vantagens da energia solar

Diante dos últimos reajustes das bandeiras tarifárias que resultaram no aumento das contas de energia elétrica, por conta da grave crise hídrica que afeta o Brasil, ocasionada pela escassez de chuvas, ausência de planejamento e incentivo no sistema de geração de energia, um investimento vem ocupando um lugar de destaque nos telhados de residências, comércios e indústrias: a instalação de sistemas de energia solar.

Na estimativa do supervisor de vendas da Ilumisol Energia Solar de Belém/PA, Ronaldo José Mendes da Silva Filho, a energia solar vive um grande momento. “Certamente o avanço da energia solar nos telhados, pequenos terrenos para a instalação de usinas fotovoltaicas é parte da saída para a crise hídrica, ou seja, além de ser uma fonte limpa e sustentável, ela também é econômica. Por isso, a procura por projetos fotovoltaicos tem aumentado”, salienta Filho.

Ronaldo José Filho, supervisor de vendas da Ilumisol Energia Solar de Belém/PA, pontua que além de trazer economia, a energia solar é uma fonte limpa e sustentável (Arquivo pessoal)

Outro motivo que explica a ascensão da energia solar é a solução ideal para deixar de pagar aumentos de taxas abusivas e inflação das concessionárias mediante a um cenário de incertezas. Na visão da vice-presidente do Conselho de Administração da Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica), Bárbara Rubim, além dos aumentos tarifários, muitos dos consumidores querem assumir um papel mais conscientemente ativo.

“Esse crescimento é devido a dois pontos. O primeiro é a explosão tarifária. Ao longo dos últimos cinco anos o brasileiro viu um aumento tarifário expressivo, em todas as áreas de concessão. O gasto com a conta luz faz com que o consumidor busque soluções de economia. É aí que entra a energia solar. E o segundo fator é exatamente o do ganho de consciência, o consumidor de energia elétrica também quer ter o papel ativo junto ao setor de maneira geral”, afirma Bárbara Rubim.

Pensando nisso, a Ilumisol Energia Solar, empresa nacional, presente em mais de 25 estados brasileiros, com mais de 30 mil obras fotovoltaicas instaladas em todo o País, realiza o planejamento a partir da necessidade de cada cliente e planeja um projeto adequado para cada perfil de consumo de energia, além da instalação e o monitoramento da eficiência desse sistema ao longo da sua vida útil, uma das vantagens da energia solar.

Conheça as 4 principais vantagens da energia solar

A primeira vantagem é o baixo impacto ambiental. Por conta disso, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) faz planos para que o Brasil se torne um dos 10 maiores mercados de energia limpa do mundo, devido ao seu clima tropical com alta incidência de sol.

A segunda vantagem é a economia. Afinal, a conta de energia elétrica é uma das maiores vilãs dos brasileiros. De acordo com a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel), 87% dos consumidores consideram que o valor com a energia no Brasil é muito caro.

A terceira vantagem é que os módulos fotovoltaicos são resistentes às intempéries climáticas como, ventos, chuvas e até granizo, com capacidade para enfrentar mudanças climáticas e as adversidades do tempo.

Já o último benefício para se ter um sistema de energia fotovoltaica é a fácil e simples instalação. Em média o processo de instalação dura poucos dias. Outro ponto positivo é a facilidade da manutenção dos módulos fotovoltaicos. Recomenda-se que a limpeza dos módulos seja feita a cada 6 meses, mas isso pode variar conforme às condições do ambiente.

