Incorporadora Urbix oferece apartamentos inteligentes com plantas flexíveis

Um produto diferenciado, com inteligência embarcada, tecnologia na construção e localizado na região mais desejada da cidade, na Batista Campos. Esse é o principal diferencial dos empreendimentos da Urbix Incorporações, empresa paraense com 13 anos de expertise que vem revolucionando o segmento de construção civil no estado e deu o pontapé inicial no sonho de Artur Santos.

Depois de 26 anos se dedicando ao Exército Brasileiro país afora, o militar de carreira voltou ao Pará em 2020. Com os três filhos encaminhados, o servidor público acredita que chegou a hora de investir em um imóvel próprio. Natural de São Domingos do Capim, no nordeste paraense, agora ele está perto da aposentadoria.

“Como investi durante toda a carreira profissional nos garotos, nessa parte da vida fiz os planejamentos e decidi investir na casa própria. Chegando aqui em Belém decidi procurar e verifiquei que os imóveis já construídos ficaram fora das possibilidades por causa da entrada, que eu não tinha o dinheiro inicial. As corretoras me orientaram o imóvel na planta, pois não precisaria ocupar de imediato”, conta Artur.

Em menos de uma semana, no mês de junho de 2020, o negócio foi fechado com a aquisição de uma unidade no Way Batista Campos, da Urbix Incorporações. “Acreditei na empresa. Como já fiz a quitação, estou em dia com o imóvel e na expectativa de que a empresa, na contrapartida, possa entregar a realização do sonho da casa própria”, almeja o cliente.

De acordo com Ubirajara Marques, sócio-fundador da Urbix, o empreendimento é um dos primeiros do estado a ser entregue já com automação residencial. “O Way Batista Campos é um divisor de águas não só para a empresa mas para o segmento de construção do estado, por ter sido um dos primeiros entregues com automação residencial; alto de torres multipavimentos a contar com um processo construtivo de estrutura com lajes planas protendidas; e ter sido 100% projetado com a tecnologia BIM (Building Information Modeling – Modelagem de Informações da Construção). É também um dos primeiros empreendimentos com o conceito de plantas flexíveis, com espaço que se adequa a cada perfil do cliente. Além de rooftop (terraço) com piscina aquecida, e outras características que agregam a moradia”, descreve Ubirajara.

O empreendimento foi lançado em 2019 e já está 80% vendido, com o cronograma da obra avançado. O sucesso de vendas se deve às inovações tanto do ponto de vista de engenharia, quanto de produto.

“A um toque de celular é possível abrir a porta do apartamento à distância, ligar todas as luzes, ar-condicionado, acertar temperatura. Enfim, uma série de facilidades que só uma casa inteligente automatizada traz, inclusive para uma pessoa com deficiência física, por exemplo, além do monitoramento do consumo de energia elétrica”, enumera o sócio-fundador.

Enquanto cliente, Artur segue confiante na entrega e visita o canteiro de obras para acompanhar o avanço dos trabalhos. “Todas as demandas pelas quais eu tive dúvida fui bem atendido. Obtive respostas claras e rápidas. A cada dois meses procuro dar uma passada lá para verificar o andamento das obras e já estava na 5ª laje e hoje soube que está na 7ª. Isso quer dizer que a obra está andando a passos largos”, afirma Artur.

Inovação e Tecnologia

Fundada em 2008, a Urbix Incorporações tem um compromisso com as melhores técnicas de engenharia, para oferecer empreendimentos inovadores aos clientes. “Somos muito focados e essa produtividade nos faz ter prazos de construção curtos e custos de construção mais baixos. É o que consideramos a nossa principal especialidade: realizar grandes obras em prazos curtos e com os custos dentro de um orçamento previamente planejado”, frisa Ubirajara, sócio-fundador da Urbix.

Novas construções usam técnicas de engenharia com segurança e efetividade (Reprodução Urbix)

O uso de paredes de concreto moldada inloco, permitiu por exemplo, a produtividade de construir até seis casas por dia, entregando 1.000 casas em um ano. As lajes planas protendidas também são tecnologias voltadas à execução de edifícios altos, possibilitando executar uma laje ou andar por semana, como ocorre no Way Batista Campos.

A Urbix é uma das maiores empresas do setor imobiliário e de construção do estado, chegando a empregar até 1.000 funcionários em um único canteiro. “O mercado da construção civil, mesmo na pandemia, teve resultados muito bons com relação ao crescimento de trabalho formal, contribuído com o País. Especificamente neste período de pandemia talvez tenha sido uma das três empresas que mais lançou empreendimentos nestes dois últimos anos, o Way Batista Campos, o Alegro Augusto Montenegro e agora o Manoa, em Macapá. Acreditamos na força desse mercado, no futuro e na economia do País e que se pode fazer a diferença na sociedade com a contratação e qualificação da mão de obra gerando emprego, renda, imposto e a empresa se orgulha bastante disso”, finaliza Ubirajara.

