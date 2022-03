Unhas decoradas estilo arco-íris são tendência do momento

O formato e a coloração das unhas dizem muito sobre o estilo e a personalidade de uma pessoa. E assim como a moda, as técnicas de esmaltação e alongamento de unhas evoluem constantemente, o que abre um leque de possibilidades para diferenciar o visual.

A instrutora dos cursos de manicure e pedicure do Senac em Belém, Waltiane Sodré, explica que a procura pelo embelezamento das unhas hoje em dia aumentou consideravelmente, não só por uma questão estética, mas também de saúde e higiene, prezada pelas mulheres e pelos homens. “Nós vemos que as unhas mais simples estão ficando para trás, pois as pessoas estão procurando um visual mais ousado, que chame mais atenção”, afirma ela.

Em 2022, algumas tendências de estilo são destaque tanto para as mãos como para os pés, como as unhas arco-íris, também chamadas de multicolor, em que cada unha é pintada de uma cor.

Para quem gosta de uma esmaltação simples, os clássicos “branco perolado”, “vermelho fechado”, “vinho ou vermelho metalizado” e a cor marsala não perdem espaço nunca.

No entanto, as candy collors também entram na moda, trazendo para as mãos tons pastéis como amarelo, verde, rosa, azul e lilás, assim como o efeito degradê, que mistura cores complementares para criar um look diferente.

Cores vibrantes também estão entre as tendências para os amantes de nails arts (Divulgação/Senac)

Já as pessoas que gostam de unhas mais extravagantes, apostam nas técnicas de alongamento em acrílico, fibra e unhas de gel, que também permitem que a esmaltação dure por mais tempo.

Mercado em crescimento exige qualificação

Para quem trabalha como manicure e pedicure, ou deseja entrar nesse ramo, qualificação é fundamental. “Um curso profissionalizante é necessário tanto para abrir um salão, uma esmalteria, quanto para ser contratada pelos estabelecimentos. A profissão exige que você domine todos os processos, desde a esterilização, o cuidado com a biossegurança, até as técnicas de esmaltação e alongamento”, explica Franci Miranda, instrutora do Senac em Barcarena.

No Pará, o Senac oferece diversos cursos na área de manicure e pedicure, nas unidades de Belém (Serzedelo Corrêa), Ananindeua, Castanhal, Barcarena, Parauapebas e Santarém. São cursos para entendimento dos processos principais da profissão e das técnicas mais utilizadas, como unhas de fibra, de gel, de acrílico, e unhas decoradas. Também existem opções de cursos de aperfeiçoamento, onde o aluno conhece serviços que oferecem mais bem-estar ao cliente, como o spa de mãos e pés.

Nos cursos profissionalizantes, a equipe do Senac ensina sobre biossegurança, técnicas para decoração de unhas e acabamento (Divulgação/Senac)

Para Waltiane Sodré, a procura por essa carreira tem crescido devido à busca por alternativas que tragam autonomia e uma renda mais rápida para o profissional. “É comum ver alunas que ingressam no curso e logo após já estão atuando com os conhecimentos adquiridos”, conta a instrutora.

Para verificar as turmas com inscrições abertas e saber mais sobre os cursos do Senac Pará clique aqui.