UNAMA retoma aulas simultâneas com foco na segurança dos alunos e profissionais da instituição

Com o avanço da vacinação contra a covid-19 na capital paraense, o ensino superior se estrutura para receber os estudantes de volta ao sistema presencial, mas sem deixar o modelo on-line de lado. A UNAMA iniciou o retorno programado no dia 10 de agosto para os que já são alunos, e no dia 17 para calouros. O planejamento é que as aulas sejam simultâneas, seguindo os direcionamentos da mantenedora, o grupo Ser Educacional.

“Nosso desejo em retomar o mais próximo possível de como era antes da pandemia é grande, porém sabemos que devemos ter cautela para que possamos priorizar a saúde de todos os envolvidos nesse processo. Toda a comunidade acadêmica da Universidade está empenhada em oferecer o máximo de segurança para alunos e professores, para que o ensino e aprendizagem não sejam prejudicados, mantendo o distanciamento social, incentivando a constante higiene das mãos e com a utilização de máscaras”, afirma a reitora da instituição, Betânia Fidalgo.

Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA, pontua que a Instituição está preparada para oferecer o máximo de segurança aos alunos, docentes e colaboradores (Bruno Carachesti)

Ensino on-line

A pandemia trouxe muitos desafios na área da educação e um deles foi a integração das aulas on-line. A UNAMA rapidamente preparou os professores para adaptá-los à plataforma Teams e o acesso aos alunos foi logo implementado. "Acredito que o empenho de nossos professores e as novas tecnologias auxiliaram muito nesse processo, de forma que conseguimos alcançar o nosso objetivo, trazer os alunos às atividades mesmo que a distância”, pontua a reitora.

Aulas práticas retomam, seguindo todos os protocolos de segurança (Divulgação UNAMA)

Aliás, a instituição oferece a graduação digital, que beneficia em especial quem tem como prioridade a flexibilização de horário e espaço. Essa modalidade permite desenvolver todo o curso a distância e ter a mesma certificação da graduação presencial.

“A gente entende que o formato de ensino remoto veio para ficar e que traz ao ensino um ambiente muito mais democrático e acessível aos que têm interesse em ter um curso superior. E mesmo nessa modalidade digital, o aluno também pode ter acesso aos nossos polos, que hoje a bandeira UNAMA está inserida em toda a região Norte”, completa Betânia.

Vestibulandos podem se inscrever no Vestibular Programado para concorrer a vagas para o segundo semestre (Divulgação UNAMA)

Vestibular

Para ter acesso a Universidade da Amazônia não é mais necessário esperar por dia e hora no meio ou no final do ano para disputar uma vaga. Com a modalidade de vestibular programado, o candidato tem autonomia para escolher a melhor data e hora para a realização da prova.

Para saber mais sobre o vestibular tradicional ou o vestibular agendado, clique aqui, ou se dirija a uma das unidades.